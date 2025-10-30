medlife right medlife right
Articol susținut de advertorial

MedLife deschide noul bloc operator al spitalului din Craiova, un nou pas în dezvoltarea serviciilor medicale din Oltenia

0
0
Publicat:

 MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, anunță deschiderea noului bloc operator din cadrul Spitalului MedLife Craiova, marcând o nouă etapă în dezvoltarea serviciilor medicale integrate oferite pacienților din Oltenia.    

poza main MedLife Craiova jpeg

Prin această investiție, spitalul își consolidează poziția drept unul dintre cele mai moderne centre medicale din regiune, oferind intervenții chirurgicale complexe, în condiții de maximă siguranță, cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație și al unei echipe multidisciplinare de specialiști.

Noul bloc operator a fost gândit pentru a răspunde celor mai înalte standarde medicale, atât în ceea ce privește infrastructura, cât și circuitele pacientului. Acesta include două săli complet digitalizate, fiecare dotată cu echipamente de ultimă generație și cu sisteme de control integrate care permit vizualizarea simultană a imaginilor video din timpul intervenției, a dosarului electronic al pacientului și a investigațiilor imagistice anterioare. Aceste imagini pot fi transmise și analizate în timp real de specialiști aflați oriunde în lume, facilitând colaborarea interdisciplinară și intervențiile asistate la distanță.

Sălile de operație sunt deservite de propria centrală de tratare a aerului, care asigură un mediu steril prin plafoane cu flux laminar și presiune pozitivă, reducând semnificativ riscul de infecții asociate asistenței medicale. În completarea acestora, secția dispune de șapte paturi ATI, dintre care cinci pentru terapie intensivă intermediară și trei dedicate compartimentului pre- și postoperator, precum și de spații moderne pentru spitalizare continuă, atât pentru specialități medicale, cât și chirurgicale.

poza 2 jpg

În luna septembrie, echipa medicală a început primele intervenții ortopedice, iar din 20 octombrie se desfășoară operațiile de chirurgie generală și ginecologică, urmând ca până la finalul anului să devină funcționale și alte specialități, precum chirurgia vasculară. Până în prezent, au fost realizate intervenții de mică chirurgie în regim ambulator, precum excizii, biopsii sau proceduri dermatologice, iar odată cu deschiderea completă a blocului operator, vor putea fi efectuate și operații de mare chirurgie, cu grade variate de complexitate — de la apendicectomii și colecistectomii, până la histerectomii, mastectomii sau intervenții oncologice avansate, realizate prin tehnici clasice sau minim invazive.

Echipamentele folosite în cadrul noului bloc operator respectă cele mai înalte standarde tehnologice. Acesta este dotat cu turnuri de laparoscopie Karl Storz și artroscopie Wolf, turnuri de endoscopie Olympus și Pentra, echipamente de radiologie cu braț C 3D, aparate de electrochirurgie MedTronic și sisteme de anestezie Draeger – toate menite să asigure precizie, siguranță și confort operator.

Echipa medicală care va deservi blocul operator este formată din peste 20 de specialiști, incluzând chirurgi generaliști, ortopezi, ORL-iști, neurochirurgi și chirurgi vasculari, cu supraspecializări în chirurgie laparoscopică, chirurgie oncologică, endoscopie digestivă diagnostică și terapeutică. Începând de anul viitor, atenția spitalului se va concentra tot mai mult asupra chirurgiei oncologice de înaltă complexitate, dat fiind faptul că o mare parte dintre pacienții MedLife Craiova sunt tratați pentru afecțiuni oncologice.

poza 3 jpg

Unul dintre cele mai importante instrumente în abordarea multidisciplinară a acestor pacienți este comisia oncologică – Tumor Board, formată din medici din diferite specialități, care evaluează și analizează fiecare caz în parte pentru a stabili cea mai potrivită strategie terapeutică. Odată cu debutul activității chirurgicale, rolul Tumor Board a devenit și mai important, extinzându-se către zone precum terapia durerii sau suportul psihologic, componente esențiale ale procesului de îngrijire. De asemenea, spitalul a introdus servicii de psihoterapie pentru pacienții oncologici, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.

„Prin inaugurarea noii secții de chirurgie, consolidăm infrastructura Spitalului MedLife Craiova și contribuim la dezvoltarea continuă a serviciilor medicale din regiune. Este o investiție importantă, care reflectă angajamentul nostru de a oferi pacienților acces la servicii moderne, în condiții de excelență și siguranță”, declară Alida Gogescu, manager spital MedLife Craiova

„MedLife își propune să ofere același nivel de expertiză și infrastructură medicală în toate regiunile țării. Craiova este un exemplu clar al modului în care investițiile în tehnologie, echipamente performante și formarea echipelor locale pot ridica standardul serviciilor medicale. Ne dorim ca pacienții din Oltenia să beneficieze aici, acasă, de același tip de îngrijire complexă și sigură pe care o oferim în București, Cluj sau Timișoara”, adaugă Dr. Larisa Chiriac, Director Medical al Grupului MedLife.

Prin acest nou pas, MedLife continuă misiunea sa de a dezvolta servicii medicale de top în întreaga țară, oferind pacienților din Oltenia acces la diagnostic și tratament complet, într-un cadru modern, sigur și centrat pe nevoile fiecărui pacient.

Oameni Fericiți, Medici buni

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe medlife.ro

Top articole

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
digi24.ro
image
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
stirileprotv.ro
image
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
gandul.ro
image
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
mediafax.ro
image
Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”
fanatik.ro
image
La 10 ani de la tragedie, Clubul Colectiv nu ar mai avea nevoie de autorizație de securitate la incendiu. Legea punea „piedici în dezvoltarea unor proiecte” şi a fost schimbată
libertatea.ro
image
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
CALCUL. Câți bani câștigi în plus la pensie dacă economisești 800 de lei pe lună timp de 10 ani
observatornews.ro
image
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă cineva îți încalcă proprietatea. Legea îți oferă o soluție clară
playtech.ro
image
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ultrașii lui Inter au revenit pe stadion după șase luni și au arătat imediat ce cred despre Cristi Chivu! Reacția românului
digisport.ro
image
Ordinul care schimbă harta diplomatică: România schimbă regulile la frontieră - noi interdicții pentru Rusia și teritoriile ocupate și un 'new-entry' - DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul Ștefaniei Szabo. Ministrul Sănătății rupe tăcerea
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
AVEM PRIMELE IMAGINI cu Ștefania Szabo în sicriu! Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Veste ȘOCANTĂ la Brăila! Încă un medic a murit în secția de Terapie Intensivă. Ștefan Sînpetru, găsit decedat de colegi. Tragedia vine după decesul Ștefaniei Szabo!
romaniatv.net
image
Se dau 200.000 de euro pentru tinerii din România. Cum se pot obține banii
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alex Velea, roast devastator pentru Selly la „La bine și la roast”. Glumele care au aprins platoul și mesajul cu subînțeles despre un punct sensibil
actualitate.net
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?
click.ro
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
Adevărul despre „amantlâcul” Dianei Bart cu actorul Daniel Nuță! „Sunt divorțată de mai bine de jumătate de an!”
click.ro
Kate Middleton foto GettyImages jpg
Prințesei de Wales i s-a făcut rău din nou! Kate Middleton abia se mai ține pe picioare după ultimul scandal
okmagazine.ro
Jennifer Lawrence foto Profimedia jpg
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
loading Se încarcă comentariile...

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
digi24.ro
image
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
stirileprotv.ro
image
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
gandul.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”
fanatik.ro
image
La 10 ani de la tragedie, Clubul Colectiv nu ar mai avea nevoie de autorizație de securitate la incendiu. Legea punea „piedici în dezvoltarea unor proiecte” şi a fost schimbată
libertatea.ro
image
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
CALCUL. Câți bani câștigi în plus la pensie dacă economisești 800 de lei pe lună timp de 10 ani
observatornews.ro
image
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
cancan.ro
image
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
digisport.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă cineva îți încalcă proprietatea. Legea îți oferă o soluție clară
playtech.ro
image
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ultrașii lui Inter au revenit pe stadion după șase luni și au arătat imediat ce cred despre Cristi Chivu! Reacția românului
digisport.ro
image
VIP-urile de pe lista Ancăi Alexandrescu. Jurnalista de la Realitatea Plus are în portofoliu colaborări cu cele mai importante nume din istoria PSD
bugetul.ro
image
Răsturnare de situație în cazul Ștefaniei Szabo. Ministrul Sănătății rupe tăcerea
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
AVEM PRIMELE IMAGINI cu Ștefania Szabo în sicriu! Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Veste ȘOCANTĂ la Brăila! Încă un medic a murit în secția de Terapie Intensivă. Ștefan Sînpetru, găsit decedat de colegi. Tragedia vine după decesul Ștefaniei Szabo!
romaniatv.net
image
Victor Piţurcă, dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Câţi ani are Edan şi ce pas important a făcut
as.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alex Velea, roast devastator pentru Selly la „La bine și la roast”. Glumele care au aprins platoul și mesajul cu subînțeles despre un punct sensibil
actualitate.net
image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
click.ro
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?
click.ro
Kate Middleton foto GettyImages jpg
Prințesei de Wales i s-a făcut rău din nou! Kate Middleton abia se mai ține pe picioare după ultimul scandal
okmagazine.ro
Jennifer Lawrence foto Profimedia jpg
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
shutterstock 2115049100 jpg
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!
clicksanatate.ro
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?

OK! Magazine

image
Regele afemeiat rupe tăcerea despre presupusa idilă cu Prințesa Diana! A fost sau nu ceva mai mult decât o prietenie între ei?

Click! Pentru femei

image
Ana Ularu, „maestru al jocului‟ în Trădătorii: „Să vă bucurați din plin de show! Enjoy!‟

Click! Sănătate

image
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!