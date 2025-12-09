search
Marți, 9 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Soluția banală, dar miraculoasă care acționează asupra mirosurilor. Cu ce trebuie să stropești draperiile și covoarele pentru a menține prospețimea casei

0
0
Publicat:

Hotelurile folosesc astfel de soluții la intervale regulate pentru a menține prospețimea spațiilor, iar acasă poți urma un program asemănător.

Draperii FOTO: Shutterstock
Draperii FOTO: Shutterstock

Oamenii se întreabă cum reușesc unitățile hoteliere să mențină permanent senzația de prospețime în spațiile proprii. Răspunsul se află în modul în care sunt tratate textilele – draperiile, perdelele, covoarele și tapițeriile. Același rezultat poate fi obținut și acasă, folosind un amestec simplu, ieftin și ușor de preparat, format din două ingrediente de bază, care acționează eficient asupra mirosurilor.

Amestecul genial din doar 2 ingrediente

Rețeta folosită în numeroase hoteluri de top se bazează pe combinația dintre apă și bicarbonat de sodiu, două elemente esențiale care neutralizează mirosurile și revigorează țesăturile într-un mod natural. La acestea se adaugă câteva picături de ulei esențial, care oferă parfumul propriu-zis.

Deși uleiul esențial poate fi considerat al treilea ingredient, formula se reduce în esență la două componente active – apa, ca suport, și bicarbonatul, ca agent de eliminare a mirosurilor – restul fiind doar aromă pe care o poți personaliza după gust.

Amestecul se prepară rapid: într-o sticlă cu pulverizator se pun 500 ml de apă călduță, o lingură de bicarbonat de sodiu și 10–15 picături din uleiul esențial preferat. Întreaga compoziție trebuie agitată foarte bine, astfel încât bicarbonatul să se dizolve, iar uleiul să se distribuie uniform.

Cum se folosește amestecul pentru un miros impecabil în casă

Eficiența acestui spray se vede cel mai bine atunci când este aplicat pe textilele mari, care absorb mirosurile din casă și influențează atmosfera generală a încăperii. În special draperiile și covoarele sunt adevărate „bureți” pentru mirosuri, iar odată ce sunt tratate, parfumul se eliberează treptat, exact ca în camerele de hotel.

1. Draperii și perdele

Pulverizarea pe draperii transformă imediat aerul din cameră. Materialele suspendate permit o difuzare uniformă a parfumului, iar mirosul intră subtil în fibre, eliberându-se lent pe parcursul zilelor următoare. Este de ajuns o pulverizare ușoară pentru ca întreaga încăpere să capete o aromă proaspătă și elegantă, ca și cum ar fi fost aerisită și parfumată profesional.

2. Covoare și mochete

Covoarele, mochetele și chiar preșurile sunt cele care rețin cel mai mult praf, fum sau mirosuri de mâncare. Soluția cu bicarbonat reușește nu doar să neutralizeze aceste mirosuri, ci și să lase în urmă un parfum discret, care persistă surprinzător de mult. Atunci când pulverizezi pe un covor, soluția nu pătează și nu afectează fibra, ci doar o împrospătează, redându-i senzația de curat.

Citiți mai multe despre întreținerea obiectelor din casă în Click.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Soldații ucraineni îl sfidează pe Vladimir Putin. Reportaj cutremurător din cel mai fierbinte punct al frontului (BBC)
digi24.ro
image
Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje
stirileprotv.ro
image
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
gandul.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Zeljko Kopic, discurs în premieră în limba română la Super Gala Fanatik 2025. Dialog de senzație cu Gigi Becali: „Ești singurul antrenor care mă bate”
fanatik.ro
image
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
libertatea.ro
image
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
După ce bucureștenii au fost amăgiți mulți ani, Ciprian Ciucu are în proiect o adevărată "bijuterie"
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță
antena3.ro
image
Copil, ucis pe loc de un șofer beat la mai puțin de 100 m de casă. Victima se afla pe un scuter cu fratele său
observatornews.ro
image
Cine sunt cei doi români care au murit în Tenerife! Greșeala fatală pe care au făcut-o în vacanță le-a curmat viețile
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Cât va fi noul IRCC şi de ce scad ratele românilor: calcul exact pentru diferite sume
playtech.ro
image
Britanicii, îngrijorați de starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A devenit de nerecunoscut”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
George, un tânăr de 23 de ani din Motru, a dispărut fără urmă în Olanda. Familia este disperată, după ce nu a mai reușit să-l contacteze de câteva luni
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cei doi români morți în Tenerife erau căsătoriți. Amândoi lucrau la un ONG. El avea 38 de ani, iar ea 42 de ani. Doi copii au rămas orfani!
romaniatv.net
image
Interdicția privind rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani intră în vigoare miercuri la miezul nopții! Haos în Australia
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
image
Noi detalii despre tragedia din Tenerife în care au murit 2 români. Greșeala fatală pe care au făcut-o turiștii
click.ro
FotoJet (46) jpg
Motivul halucinant pentru care Emmanuel Macron a apărut cu pantofi cu două numere mai mari. Imaginile sunt reale și au încins Internetul
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Pilotul Lonnie Moseley și fermierul Lucien Lestang, în fața resturilor avionului prăbușit (© IWM Duxford)
Povestea pilotului care s-a deghizat în fermier surdo-mut pentru a scăpa de naziști
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

OK! Magazine

image
Cum a intrigat fusta Miu Miu ascunsă, cu cristale, în valoare de 1700 lire sterline, a Prințesei Kate

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
5 lucruri pe care un medic le evită pentru a reduce riscul de cancer de colon