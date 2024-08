Un cuplu de români a trăit un coșmar în loc de vacanța visată pe Insula Rhodos, din cauza condițiilor șocante oferite de un hotel rezervat printr-o agenție cunoscută. Experiența lor subliniază importanța verificării locațiilor și a sesizării autorităților competente.

O familie de români a avut parte de condiții de cazare și mâncare greu de imaginat pe una dintre frumoasele insule grecești, unde a ajuns prin intermediul unei agenții de turism binecunoscute. Detaliile experienței au fost împărtășite de un membru al familiei, pe un grup de Facebook, alături de dovezi, cu scopul de a identifica instituția potrivită pentru depunerea unei plângeri și a preveni ca alții să treacă printr-o situație similară.

Postarea include și o serie de fotografii și videoclipuri care demonstrează clar gravitatea situației. Imaginile sunt șocante și nu sunt recomandate celor cu un stomac sensibil: mușuroaie de furnici plimbându-se nestingherite printre mâncare, mizerie cruntă, electrocasnice ruginite și insalubre, precum și pânze de păianjen.

În comentarii, autorul postării a explicat de ce a ales să suporte vacanța de coșmar, alături de mulți alți turiști români cazați la aceeași unitate, veniți prin alte agenții de turism. Reacțiile internauților au fost pe măsură.

Experiențele neplăcute ale unor turiști în destinații populare precum Grecia sau Turcia atrag tot mai des atenția asupra problemelor legate de servicii, condiții de cazare și siguranță.

→ Imaginea 1/9: Condițiile inumane la o cazare pe insula Rhodos din Grecia Colaj

„Imaginile vorbesc de la sine”

„În perioada 6-13 august am fost în Rhodos, printr-o agenție foarte cunoscută. Voi atașa condițiile hotelului la care am fost cazați. Ne asumăm vina că nu am verificat înainte hotelul, (am fost pentru prima dată prin agenție) dar nu ne-am gândit nici măcar o secundă să punem la îndoială calitatea serviciilor pe care agenția avea să ni le ofere. Imaginile vorbesc de la sine. Aș dori să fac o reclamație hotelului, dar nu știu care este instanța din Grecia căreia să mă adresez (un fel de ANPC al Greciei, poate). De când am ajuns și până în prezent, am cerut sprijin din partea agenției, dar aceștia ne-au lăsat în «seen». În momentul de față nu sper la vreun ban înapoi, dar mi-aș dori să văd închis hotelul și să nu mai treacă nimeni prin asta”, a menționat autoarea postării.

„Aveam achitate toate serviciile, nu aveam unde să plecăm, era foarte aglomerat”

În comentarii, autoarea postării a explicat și motivul pentru care au ales să rămână la hotel, în loc să refuze cazarea, în ciuda condițiilor: „Ideea este că noi aveam achitate deja anumite servicii pe insulă: un scooter, o excursie pe Insula Symi, rezervări la câteva beach bar-uri. Ne-am fi dat peste cap tot itinerarul. Singurul lucru pe care l-am fi putut rezolva era o altă cameră și o atenție "sporită" la curățenie. Dar era o singură femeie la curățenie, la 56 de camere. Din păcate, toate erau așa. Pe parcursul șederii ne-am intersectat și cu alți turiști români, care au confirmat că situația e la fel în tot hotelul. Au luat legătura cu agențiile care le-au vândut vacanța si nu au rezolvat nimic. În plus, în perioada în care am fost noi plecați (în vârf de sezon - n.red.), insula era extrem de aglomerată. De aceea nu am plecat, nu prea aveam unde”.

În urma acestei experiențe, turiștii au mai menționat și că și-a învățat lecția din această pățanie și regretă că nu au verificat recenziile înainte de a pleca.

Cum să rezolvi problemele de cazare în Grecia - autoritățile care te pot ajuta

Reacțiile internauților au fost proporționale cu imaginile postate: termeni precum „horor”, „cocină”, „coșmar”, „vomitiv”, „inuman”, „șocant”, „incredibil” și „oribil” au descris starea creată de situația prezentată. Comentariile au variat de la: „E inuman cum ați fost primiți” până la „Incredibil! Și nu ați plecat?” sau „Horor! De ce ați stat atâtea zile dacă condițiile au fost în halul acela?”.

Internauții au cerut cu insistență numele hotelului și agenției, care au fost de altfel menționate în comentarii, recomandând depunerea plângerilor la GNTO (Organizația Națională Elenă de Turism) în Grecia, ANPC în România și ECC România la nivel european: „Există un fel de protecția consumatorului la nivel european, EEC. Aici puteți face plângere pentru condițiile din hotel: https://eccromania.ro. Și mai puteți sesiza GNTO, ministerul turismului din Grecia, care poate le retrage clasificarea sau îi poate închide. Ei se ocupă de supravegherea standardelor de servicii turistice în Grecia. Site-ul lor oficial oferă instrucțiuni detaliate despre cum să depui o plângere. Organizația Elenă de Turism are reprezentanță și în România și sediu în București”.

3,5 - nota de pe TripAdvisor

S-au oferit sfaturi și pentru plângeri online și recenzii negative pe platforme precum Google Maps și TripAdvisor: „Oricum, hotelul are niște note îngrozitoare: pe Booking 7.2 - dar pentru anii 2023 și 2024 recenziile sunt toate proaste, se pare că își păstrează această notă datorită recenziilor vechi, iar pe TripAdvisor - 3,5. Plus că e 600 de euro un sejur pentru o cameră, două persoane, cazare și avion - toate acestea nu v-au dat de gândit?”.

Mulți au subliniat că agenția de turism este principală responsabilă pentru „vacanța de coșmar” și au sugerat să se îndrepte și împotriva acesteia: „Neapărat o plângere și pentru agenție. Este direct responsabilă pentru tot! Prin contract este obligată să ofere asistență turistică. Puteți reclama online, la ANPC. Atașați dovada plății, print cu “seen”-ul și poze ca cele de mai sus. Așa ceva nu este normal, să nu răspundă, să nu găsească soluții pentru situații așa horror”.

„Cred ca igiena este un standard, indiferent de preț. Luxul costă mult, nu curățenia”

Turiștilor li s-a recomandat și să verifice temeinic recenziile înainte de a face rezervări: „Verificați pe Google, Facebook, TripAdvisor, poze, filme, recenzii, tot. La cazările viitoare verificați, de la poziționarea hotelului față de punctele de interes, până la condițiile oferite”.

În plus, s-a menționat că turiștii ar trebui să aibă pretenții la condiții decente de la un anumit nivel de preț și că agenția ar trebui să asigure locații care corespund acestui standard: „De la ce preț pot să am pretenții la curățenie, la condiții decente? Cred că igiena este un standard, indiferent de preț. Luxul costă mult, nu curățenia”.