Pățania unei familii de români care a plătit mii de euro la un hotel de cinci stele în Turcia: „Nu mai ai ce să mănânci”

O familie de români care a petrecut un sejur de o săptămână la un hotel de cinci stele din Antalya a avut o experiență extrem de neplăcută, reclamând printre altele mâncarea insuficientă și aroganța personalului.

Iar unul dintre componenții familiei de români a povestit pe grupul de Facebook Forum Turcia, ce are peste 78.000 de membri, pățaniile prin care au trecut la hotelul de cinci stele Mukarnas Resort din Antalya. Familia reclamă că a achitat nu mai puțin de 3.260 de euro pentru un sejur de o săptămână all inclusive, însă nu a avut ce să mănânce.

Peripețiile au început încă de când românii au ajuns la hotel în jurul prânzului. Angajații de la recepția hotelului le-a spus că mai au de așteptat până când vor fi gata camerele rezervate. Românca ce a scris pe grupul de Facebook a precizat că a plătit 3.260 de euro pentru două camere de familie cu două dormitoare interconectate și o cameră simplă de familie.

Numai că atunci când românii au ajuns doar o cameră era gata și nu era cea aleasă în momentul rezervării. Camera nu avea vedere la mare, conform solicitării, ci se afla la demisol, unde mirosea puternic a mucegai.

„Am renunțat din start la acea cameră, am revenit la recepție am cerut să mi se dea ceea ce am plătit. Bineînțeles că șeful de recepție a fost foarte agresiv, spunând că nu are de unde că ăstea sunt în camerele, că e hotelul plin fiind full sezon. Atunci justițiarul din noi s-a trezit, și i-am spus să ne returneze la fiecare familie cei 3.260 euro pe care i am achitat încă din luna octombrie 2023, plus dobânda ferentă și rata inflației în Turcia, ne-a privit și a zis că să așteptăm. După o oră jumate ni s-au dat camerele. Bineînțeles că una dintre familii nu a primit cameră cu vedere la mare, după un scandal de vreo 15 minute a fost nevoită să mai achite 235 de euro pentru suplimentul de vedere la mare”, a povestit românca pe grupul de Facebook ”Forum Turcia”.

„Nesimțirea personalului depășește orice limită”

Familia de români a fost foarte nemulțumită și de minibarul din cameră, ca și de mâncarea insuficientă, deși este vorba de un resort de cinci stele din Antalya.

„Minibarul conține două ape două, sticle de Pepsi și două sucuri cu păi. Ar fi enorm de multe de spus, de la nesimțirea personalului care depășește orice limită de bun simț, dacă nu îi dai cel puțin 1 euro nu te bagă nimeni în seamă până la capitolul mâncare. Mâncare foarte puțină, să nu mai vorbim că nu ies din pui, vită și pește, dar nu pește de calitate, macrou și uneori doradă. Dacă nu ajungi în prima oră, o oră jumătate de când se deschide restaurantul către sfârșitul programului chiar nu mai ai ce să mănânci. Cu undeva cu 20-25 de minute înainte să se termine programul de masă se strâng tăvile din benzile calde”, a mai scris turista din România.

Hotelul Mukarnas Resort a fost deschis în aprilie 2007, are o suprafață de 30.000 de metri pătrați și 425 de camere cu un număr total de 1.100 de paturi.