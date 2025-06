Furtuni în România. Tânăr ucis de trăsnet. În București, zborurile au fost deviate: „Pilotul ne-a arătat țara”

Furtuna violentă de vineri seară din București a dat peste cap traficul din Otopeni, iar mai multe curse aeriene au fost amânate sau deviate. În Gorj, un tânăr a murit din cauza trăsnetului, iar în țară furtuna a făcut prăpăd.

Traficul aerian deasupra Bucureștiului a fost grav afectat vineri seara, după ce o furtună violentă, cu rafale de vânt de până la 90 km/h și ploi torențiale, a lovit Capitala.

Mai multe curse aeriene care urmau să aterizeze pe Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni au fost redirecționate către alte orașe din țară, din cauza condițiilor meteo periculoase.

Trei dintre aeronave au fost redirecționate și au aterizat pe aeroporturile din Constanța și Sibiu. Acolo, pasagerii au rămas în avioane timp de câteva ore, așteptând ca furtuna să se încheie.

”Atena - București, acum: Am ratat aterizarea la București, din motive de condiții meteorologice. În aceste condiții, pilotul ne-a dus și ne-a arătat țara, din avion, vreo 20 de minute: am fost la Ploiești, am fost la Slobozia, ne-am întâlnit cu o mega-furtună cu fulgere, so much fun! Mă gândeam că poate ajungem și la Brașov... Din fericire am reușit să aterizăm. A fost, totuși, cea mai brutală aterizare din istoria zborurilor mele...”, a scris un pasager.

Abia apoi, zborurile au fost reluate și avioanele au ajuns în București.

Tânăr mort după ce a fost electrocutat

Un tânăr de 18 ani a murit electrocutat, după ce un trăsnet i-a lovit locuinţa din comuna gorjeană Aninoasa. Băiatul a fost găsit în stop cardiorespirator.

Vântul puternic, care a atins la rafală peste 90 de kilometri pe oră, a smuls bucăţi de tablă de pe acoperişurile blocurilor şi a provocat pagube uriaşe.

În alte zone, grindina a distrus culturile oamenilor.

Probleme au fost şi în Capitală. Mai multe avioane nu au putut ateriza din cauza potopului, iar piloţii au survolat zeci de minute zona aeroportului. De asemenea, aeronavele care ar fi trebuit să decoleze au rămas la sol, motiv pentru care s-au înregistrat întârzieri.

La Bucureşti au căzut 20 de copaci care au avariat nouă autoturisme, s-a înregistrat o acumulare de apă şi au fost avariate şapte cabluri electrice.

În Ilfov, pompierii au intervenit la două cazuri unde au fost avariate două cabluri electrice.

În Teleorman, două femei şi doi copii au ajuns în stare gravă la spital, după ce un copac doborât de vânt a căzut peste o maşină în care se aflau.

Stiri pe sursePrimele probleme cu noile cărți de identitate electronice au ieșit deja la iveală: Lipsesc informații esențiale

Adevarul.roCât costă revizia unei mașini în 2025. Șoferii care vor plăti cu 1.000 de lei mai mult

Click.roHoroscop luna iulie 2025. Ce zodii sunt protejate de Dumnezeu și ce nativ începe o nouă relație de iubire

Click.roActrița din Generația de Aur care a făcut o gafă memorabilă în fața lui Titu Maiorescu. Puțini știu că artista genială s-a apucat de teatru din greșeală

Gsp.ro„Mă oprești să muncesc? Avem și noi familii”. Ilie Năstase a răbufnit după decizia luată de CNA

cancan.roALERTĂ medicală! Boala care a umplut camerele de gardă ale spitalelor din România

Jurnalul.roSfidare: 4 milioane de lei, pentru modernizarea site-ului Camerei Deputaților

Gandul.roCu câți bani se închiriază un ȘEZLONG în Thassos, de fapt. Reacția turiștilor români: „S-au românizat și grecii!”

spynews.roBrad Pitt, prădat de hoți! Mai multe persoane au intrat pe geam și i-au furat lucruri din casă‹›TOP articole

Parteneri

JurnalulAvertisment al ministrului Educației: Tăiem ca România să nu intre în „junk”

FinanciarulALERTĂ: Injecțiile pentru slăbit pot provoca o boală mortală – ce trebuie să știi înainte de a începe tratamentul

spynews.roDupă valul de caniculă, a fost emis cod galben de inundații în România. Ce zone sunt vizate

Viva.roCum arată și cine este, de fapt, noua iubită a lui Victor Ponta. Unii au crezut că s-a împăcat cu Daciana Sârbu, dar politicianul iubește din nou

Wowbiz.roȚi se face pielea de găină! Mama Teodorei Marcu, distrusă de durere la aproape 3 săptămâni de când și-a pierdut fiica. Ipostaza sfâșietoare în care a fost surprinsă femeia

AS.ro“Nu m-am dus să cerşesc” De la ce vârstă nu a mai luat bani de acasă milionarul român care construieşte un castel în România

Mediaflux.roO nouă lovitură pentru români. Scumpirile la care nimeni nu se aștepta

A1.roCine este și cum arată fiica cea mare a premierului Ilie Bolojan. Lucia Maria îl face mândru

Kfetele.roUn copil a pierit tragic în Vaslui, iar bunica lui este în stare gravă la spital! Casa în care se aflau, le-a luat foc în toiul nopții

Stirile KANAL DFotbalistul mort la doar 18 ani. Ce s-a înttâmplat, de fapt‹›Dacă le-ai ratat

„Eșecul nu înseamnă că nu poți, ci că trebuie să schimbi strategia”. Cum să transformi blocajele în pași spre succesPublicat acum 6 minute

ACTUALITATE

POLITICĂ

EXTERNE

ECONOMIC

OPINII

VIDEOSPORT

LIFE

TravelHigh-TechGalerii fotoCONFERINȚE

Emisiuni

Vremea

Date companieTermeni și condițiiPolitica de CookiePolitica de ConfidențialitateCookie Settings

Iar în Galaţi, tot din cauza trăsnetelor, 20 de hectare de rapiță și vegetație uscată au fost mistuite de flăcări.

Din cauza furtunii, în București 20 de copaci au fost doborâți și au fost avariate 9 autoturisme. A fost emis si un mesaj Ro-Alert .

La Slatina și Balș, vântul a smuls arbori, dar și acoperișuri pe care le-a aruncat pe stradă și peste mașini. Mai multe autoturisme parcate lângă blocuri au fost serios avariate.

Vântul puternic a făcut prăpăd și în nordul județului Galați. În localitatea Matca, una dintre cele mai mari zone legumicole din țară au fost puse la pământ mai multe solarii.

De asemenea, la Târgu Bujor, doi stâlpi de electricitate căzuți pe un câmp au provocat un incendiu în care au ars peste 200 de hectare de grâu și rapiță.

După mai multe zile de caniculă cu temperaturi de până la 38°C, România traversează în acest weekend un episod de instabilitate atmosferică severă,