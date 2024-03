Localnicii din „Toscana României”, călare pe biciclete electrice în loc de cai. Detaliile unui program turistic special FOTO

O regiune din Vâlcea, aflată pe faimosul traseu din Ținutul Vinului de Drăgășani, a accesat un proiect pe fonduri europene prin care a achiziționat 60 de biciclete electrice off-road pentru șase localități, menite să fie închiriate de turiști și localnici deopotrivă.

Inițiativa Grupului de Acțiune Locală (GAL) „Ținutul Vinului” face parte dintr-un proiect mai amplu de cooperare cu alte două GAL-uri din Mehedinți. Investiția din Vâlcea se ridică la 165.000 de euro.

Timp de cinci ani, bicicletele vor putea fi închiriate gratuit, prin intermediul unei platforme digitale. Printre localitățile vâlcene care beneficiază de astfel de facilități se numără și un oraș – Bălcești.

Detaliile proiectului neobișnuit, care pune la dispoziția inclusiv a sătenilor bicicletele electrice de închiriat, au fost împărtășite reporterului „Adevărul” de către președintele Grupului de Acțiune Locală GAL Ținutul Vinului Vâlcea, Mugurel Mărcoianu.

→ Imaginea 1/20: Bicicletele electrice off road din Ținutul Vinului, în Vâlcea Foto GAL Ținutul Vinului

220 de biciclete off-road în zona rurală din Vâlcea și Mehedinți

În timp ce la oraș există un interes crescut pentru trotinete electrice, cei din mediul rural și-au îndreptat atenția către bicicletele electrice, cum este și cazul județelor Vâlcea și Mehedinți.

„Sunt șase localități din GAL-ul nostru – „Ținutul Vinului”. Este un proiect de cooperare cu alte două GAL-uri din județul Mehedinți: Ada Kaleh și Platoul Mehedinți. S-au achiziționat în total 220 de biciclete electrice, cei din Mehedinți câte 80, fiecare, noi 60, pentru că am mai avut un proiect de cooperare și nu am putut să luăm suma maximă. Nu este vorba doar despre biciclete, ci și de stațiile de andocare cu câte 10 locuri, aplicația în sine, softul care este foarte important...”, ne-a împărtășit președintele GAL Vâlcea, Mugurel Mărcoianu (VEZI FOTO).

„Ținutul Vinului” reprezintă unul dintre grupurile de acțiune locală din Vâlcea care reunește 17 localități aflate pe traseul celebrelor podgorii și ale vinului de Drăgășani, motiv pentru care zona mai este cunoscută și sub denumirea de „Toscana României”. Din GAL nu face parte municipiul Drăgășani, ci un alt oraș, cel mai sudic din județul Vâlcea - Bălcești. Doar șase din aceste localități sunt incluse în acest proiect fonduri europene ce urmărește să promoveze obiectivele și zonele turistice dintr-unul din cele trei teritorii vizate, și implicit plimbarea în aer liber.

Proiect pentru promovarea turismului rural și a plimbărilor în natură

„În principiu este vorba despre comune din zona podgoriilor Drăgășaniului: Orlești, Prundeni, Sutești, Amărăști, Măciuca și orașul Bălcești - singura așezare urbană de pe teritoriul GAL „Ținutul Vinului”. La Măciuca este și sediul GAL-ului. Bălcești are obiective turistice precum „Conacul Otetelișanu” (unde s-a născut inventatorul stiloului, Petrache Poenaru – n.red.), iar Măciuca, la fel, a câștigat prin punctaj, pentru că aici există un complex Spa de patru stele renumit în țară. De asemenea, găzduiește și o expoziție de sculptură în piatră. Avem însă și alte obiective turistice”, a mai precizat președintele GAL „Ținutul Vinului”, care este totodată și primarul comunei Măciuca Vâlcea.

Despre celelalte localități beneficiare a mai menționat că se remarcă prin apropierea de dealurile Drăgășaniului, prin nenumărate lăcașuri de cult – monument istoric, peisaje și alte atracții: „Ne-am axat, însă, în primul rând, pe faptul că ne aflăm pe un traseu viticol de renume în țară și peste hotare. De altfel, și primul proiect de cooperare a fost legat tot de vin și vița de vie, dar și de artă, cu două GAL-uri din Franța”.

„Francezii, impresionați de vinul de Drăgășani”

Evenimentul la care a făcut referire primarul Mugurel Mărcoianu este legat de a treia ediție a Taberei Internaționale de Sculptură în Piatră, o tradiție reluată după modelul evenimentelor prestigioase de artă din secolul trecut, din dorința de a organiza pe termen lung un Muzeu cu sculpturi în aer liber la Măciuca.

Ediția din pandemie (ultima de altfel) s-a realizat la inițiativa Fundației „Dumitru Drăghicescu”, în parteneriat cu Atelierele Enache – Paris. Marmura de Carrara și cea de Rușchița se află printre materialele folosite de participanții ale căror opere de artă sunt în continuare expuse aici, printre care și statuia ecvestră dedicată Reginei Maria, unică în România, finalizată de artistul plastic Viorel Enache, fiu al locului și angajat al Muzeului Luvru din Paris.

„Acest proiect, primul derulat de GAL-ul Ținutul Vinului, a fost premiat și de către Asociația Leader din Franța. În cadrul proiectului implementat, artiștii din Franța au schimbat know-how-ul (cunoștințele - n.red.) și experiențele lor cu artiști de la noi din țară, îndeosebi din ținuturile noastre. S-au realizat practic tabere în ambele țări pentru artiști, dar și pentru viticultori. Să știți că, chiar dacă Franța este patria vinului și a șampaniei, francezii au fost foarte impresionați de cramele noastre, de calitatea vinului din zona noastră și de cât de mult muncesc viticultorii ca să obțină acest vin extrem de apreciat, inclusiv peste hotare”, a mai mărturisit președintele GAL Vâlcea, Mugurel Mărcoianu.

Concurs internațional de ciclism, nu doar biciclete off-road, în lipsa pistelor

Tot la Măciuca se organizează de mai bine de un deceniu un concurs internațional de ciclism – „Bike Fest Damila” - de către o firmă de materiale de construcții și produse metalurgice, al cărei patron este de prin părțile locului, și care deține și complexul turistic de lux, distins cu premii Termalia – similare „Oscarului în turism” - la categoria „Best Spa Team 2021”.

Achiziționarea vehiculelor electrice s-a făcut chiar și în contextul în care la sate nu se prea poate vorbi despre piste de biciclete. Dar cum se pot organiza concursuri internaționale de ciclism, mai ales că este vorba despre biciclete off-road, totul este posibil.

„Sunt și discuții că noi nu avem apă și drumuri, dar am adus biciclete electrice off road ”, recunoaște primarul. „Se finanțează și așa ceva, iar noi alegem dacă le luăm sau nu. Contribuția noastră a fost zero. Așa că am ales să facem proiectul”, a mai recunoscut președintele GAL despre proiectul neobișnuit derulat în Vâlcea și Mehedinți.

Și a promis că: „O să facem și pistele de biciclete. Sunt însă biciclete off-road. Spre exemplu, francezii au apreciat foarte mult un drum de piatră printre vii, la o cramă din Crețeni (partener public de asemenea în cadrul GAL-ului „Ținutul vinului”). Este evident că la noi în sat vrem și asfalt, dar trebuie să păstrăm și specificul locului, precum acele drumuri de tarla, agricole, care să fie amenajate, dar într-un mod care să se apropie cât mai mult de tradiție”.

De altfel, dincolo de numele hilar, pe seama căruia se fac deseori glume, comuna Măciuca din Vâlcea a fost scoasă din anonimat grație evenimentelor găzduite, sportului și resortului de lux, dovedind că se poate face turism și performanță și într-o așezare rurală fără un potențial evident.

Localitatea a găzduit în 2022, spre exemplu, și nunta liderului AUR, George Simion.

„Am vrut să-mi iau un cal, dar e mai comodă și mai sigură bicicleta”

„Vara asta o să merg numai cu bicicleta. Am vrut să-mi iau un cal, dar e mai comodă și mai sigură bicicleta. Doar să nu rămân fără baterie, la cât merg eu de mult”, a menționat și Constantin Cîrstina, primarul localității Orlești, una dintre comunele incluse în proiect, referindu-se la faptul că bicicletele au o autonomie de 30 – 40 km pentru a fi folosite doar electric și 60 km pentru a fi folosite electric și ajutate de pedale.

Doar că vehiculele pe două roți nu sunt la îndemâna oricărui sătean, spre exemplu, ci doar a celor cu un cont bancar, care știu cum să se folosească de aplicațiile pe net, necesare pentru identificarea utilizatorului și posibilitatea blocării contului celui care nu mai sunt aduce bicicleta înapoi sau o avariază.

În ce condiții pot fi închiriate vehiculele pe două roți

„Cinci ani de zile, bicicletele electrice vor putea fi închiriate gratuit de către oricine, chiar dacă sunt destinate turiștilor, cu mențiunea că pot fi folosite doar de către cei care au vârsta peste 14 ani, iar între 14 și 16 ani este obligatorie casca de protecție, conform Codului Rutier. Este necesar și un mail valid, un cont bancar cu minimum un leu. Important este să-l ai, cât timp este gratuit. Spre exemplu, colegii mei din Primărie au și organizat o ieșire cu bicicletele”, a mai explicat primarul Mugurel Mărcoianu, în speranța că utilizatorii se vor folosi de noile achiziții cu simț de răspundere.

„Sperăm ca cei care le vor folosi să dovedească bună credință și să se bucure de ele. La fel cum sperăm să fie un proiect frumos și să-și dovedească utilitatea, că răutăți există în orice...”, a mai menționat președintele GAL-ului „Ținutul Vinului”.

Bicicletele sunt de proveniență poloneză, dar cu componente de top, precum anvelopele Shimano. Sunt dotate cu GPS, pentru a se ști în orice moment unde se află, iar distrugerea lor atrage după sine consecințe pe măsură.

Pe lângă achiziția de biciclete, proiectul, care se va finaliza în luna mai 2024, prevede și activități de schimb de experiență între GAL-urile implicate și de promovare a zonelor de interes și, cine știe, poate în acest mod vor veni și alte colaborări pe viitor, după cum speră inițiatorii exemplului de bune practici.