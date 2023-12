Ghid de călătorie cu buget redus în Transilvania oferit de o americancă din Australia. „Arată ca un loc de basm”

O vloggeriță din SUA stabilită în Australia, care vânează destinațiile cele mai frumoase în lume, din afara circuitelor turistice populare, a descoperit în acest an și Transilvania.

Aventura lui Gabby Boucher prin România, s-a concretizat în această toamnă într-un ghid de călătorie cu buget redus prin țara noastră.

„O zonă superbă a Europei de Est! Transilvania sună ca un loc fictiv. La fel ca Madagascar sau Tasmania, pare numele unui tărâm de basm dintr-o carte sau dintr-un film. Credeți sau nu, Transilvania este un loc adevărat în care puteți călători! (La fel ca și Madagascarul și Tasmania!). Transilvania este o regiune din centrul României plină de orașe medievale, castele și fortărețe. De fapt, arată ca un loc dintr-un basm, cu case viu colorate, palate magnifice și munți, dealuri și păduri în depărtare... Mai este denumită și «Inima României»”, a scris, printre altele vloggerița, pe blogul ei de călătorii, „Budget Travel With Gabby”, oferind o serie de ponturi, trucuri de călătorie, de la sfaturi de împachetare, la planificare și economisire a banilor, precum și alte detalii pentru străinii care vor să vină să ne viziteze țara.

„Sper ca acest articol să inspire cât mai mulți oameni să călătorească în România!”

„Sunt aici pentru a vă răspunde la orice întrebări potențiale pe care le puteți avea înainte de a călători în Transilvania România. De la cum ajungi în Transilvania, la cum ai putea explora Transilvania cu buget redus. În acest ghid „suprem” de călătorie în Transilvania voi enumera câteva sfaturi despre cum să călătoriți prin Transilvania și voi include tot ce consider eu a fi cele mai bune locuri de vizitat. Sper ca acest articol să inspire cât mai mulți oameni să călătorească în România!”, a explicat vloggerița scopul ghidului precizând și de ce a ales să viziteze țara noastră.

„Este o țară extrem de fermecătoare, frumoasă și accesibilă de vizitat în Europa, unde mi-ar plăcea să mă întorc”, a mai recunoscut Gabby, vlogger străin, dezvăluind ce a învățat despre vizitarea Transilvaniei cu buget redus. „Am petrecut vreo două săptămâni aici călătorind cu iubitul meu și sincer ne-am simțit cel mai bine. În plus, nu este chiar greu de explorat cu un buget redus. Europa de Est, în general, este foarte accesibilă, deoarece nu este atât de turistică”.

Zborul de doar 6 dolari. „Cel mai ieftin din viața mea”

„Regiunea este celebră pentru că a inspirat romanul «Dracula» al lui Bram Stoker și toate filmele cu vampiri care au urmat”, a amintit americanca din Australia pentru ce este cunoscută Transilvania, recunoscând și că, deși nu există vampiri, zona este astăzi renumită pentru satele sale fermecătoare, pădurile luxuriante, castelele și reperele istorice.

A făcut și o serie de recomandări despre când și cum este cel mai accesibil să ajungi aici, cu ce companie aeriană, amintind și că sezonul turistic de vârf ține din aprilie și până în octombrie: „Dar dacă ești un călător cu buget redus, doar cu un rucsac în spinare, vei găsi zboruri șocant de ieftine... zborul meu de la Londra la Timișoara m-a costat 6 dolari (USD).! Acesta este cel mai ieftin zbor pe care l-am cumpărat vreodată în viața mea! Am zburat peste 1.000 de mile pentru mai puțini bani decât aș plăti pentru un pahar cu vin într-un bar... Desigur, am vizitat România în februarie, în plină iarnă, așa că prețurile zborurilor au fost foarte ieftine”.

Vloggerița și-a mai îndemnat cititorii și să consulte Skyscanner pentru cele mai ieftine prețuri la zborurile prin Europa: „Acolo am găsit zborul meu de 6 USD către Timișoara... Pentru că mai puțini oameni vor să călătorească în România iarna, prețurile zborurilor scad și străzile sunt practic goale... Și, sincer, cred că zăpada face ca satele și castelele să pară și mai magice. Iarna este o perioadă magică pentru a vizita România!”.

„Românii sunt incredibil de drăguți și prietenoși”

A menționat și că în țară s-a deplasat timp de două săptămâni cu trenul, cumpărându-și bilet fie direct din gară, fie online cu o zi în avans: „Europa are un sistem de transport public uimitor pe care, ca american, sunt gelos în mod constant... Rețeaua locală de trenuri din România leagă toate localitățile. Trenurile din România sunt fiabile, consistente și ieftine”.

Iar pentru planificarea călătoriei a recomandat o companie de călătorii online multimodale din Australia, care oferă servicii la nivel global - Rome2Rio.

În ceea ce privește interacțiunea cu românii, a constatat că deși nu mulți cunosc engleza, mai ales în mediul rural: „Românii sunt incredibil de drăguți și prietenoși... Scrieți numele orașelor... sau indicați-le pe o hartă... arătați ceea ce doriți în meniu sau în vitrină. Localnicii vor face tot posibilul să te ajute”.

Despre călătoria prin țară cu trenul, Gabby a mai remarcat că din capitală până în Transilvania, sau între orașele mari din Ardeal durează până în cinci ore, dar și că: „Cel mai probabil biletele vor costa sub 10 euro. Pentru că toate călătoriile cu trenul sunt atât de ieftine, este atât de ușor să călătorești prin Transilvania cu buget redus”.

În privința cazării, a recomandat pensiunile și ofertele prin Airnbnb, dar și aplicația Google Hostelworld, pentru cele mai ieftine prețuri posibile.

Printre cele mai deosebite atracții

În topul celor mai bune locuri de vizitat în Transilvania, Gabby Boucher a plasat Alba Iulia, Sibiu, Brașov și Castelul Bran, Sinaia și Castelul Peleș, Sighișoara și Cluj-Napoca.

„Este timpul pentru cea mai bună parte a acestui ghid de călătorie prin Transilvania. Această regiune din centrul României este plină de sate istorice și castele maiestuoase. Iată cele mai bune locuri de vizitat în Transilvania, precum și cele mai bune lucruri de făcut în fiecare loc. Găsiți mai multe destinații în apropiere cu cele mai bune locuri de văzut în România!”, a mai dezvăluit americanca, menționând pe lângă prețuri de intrare la obiectivele turistice, și cele mai bune restaurante, ori cazări.

Pentru Alba Iulia, pe care nu l-a considerat un loc prea popular, având în vedere numărul scăzut de turiști, a recomandat o zi „pentru a explora orașul vechi, Cetatea Alba Carolina și uimitoarea Catedrală Ortodoxă”.

Despre Sibiu a amintit: „De fapt, am iubit atât de mult Sibiul încât am scris un articol întreg despre el”. Un articol în care a menționat ce anume a făcut-o să se îndrăgostească de acest frumos oraș vechi „incredibil de pitoresc”, cu biserici ornamentale, magazine și cafene cochete, dar și cu clădiri viu colorate cu ferestre pe acoperișuri sub formă de ochi: „Ar putea suna înfiorător, dar de fapt este foarte tare... Există o mulțime de ziduri medievale care înconjoară centrul orașului, iar piața principală este locul unde veți găsi cea mai faină arhitectură”.

De la urșii bruni, „la palatul extravagant - adevărat Castel Disney”

În Brașov, un alt oraș popular, a remarcat arhitectura gotică, captivantă, din centrul orașului, aleile fermecătoare și zidurile săsești din secolul al XVI-lea: „Principalul motiv pentru care oamenii vizitează Brașovul este să facă excursii la castelele din jur și natura”.

La capitolul atracții a pomenit Castelul lui Dracula din Bran și urșii carpatini. „Povestea lui Dracula este fictivă, dar Castelul Bran, construit în 1378, este încă un reper fascinant de vizitat în România ... Taxa de intrare este de 60 de lei pentru adulți. Sau puteți rezerva un tur ghidat... Explorați sălbăticia pentru a vedea animale sălbatice, inclusiv urși bruni masivi, râși, lupi și vulpi. Aceasta este o modalitate grozavă de a ieși în sălbăticia României.... Puteți rezerva un tur de vizitare a ursului pentru 60 USD”.

Un alt reper pe listă Sinaia și Castelul Peleș - „unul dintre cele mai bune lucruri de văzut în Transilvania... Acest palat extravagant neo-renascentist construit în 1873 este înconjurat de o pădure verde luxuriantă, făcându-l să arate ca un adevărat Castel Disney”.

Sighișoara s-a numărat printre cele mai bune locuri de vizitat din Transilvania. „Întregul oraș este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO... Să te plimbi prin el e ca și cum te-ai plimba printr-o poveste”, a recunoscut Gabby amintind de străzile pietruite întortocheate, clădirile în culori strălucitoare, bisericile falnice și zidurile de fortăreață, Turnul cu Ceas.

Cluj-Napoca, considerată de unii „capitala regiunii Transilvania” a fascinat-o cu bisericile și catedralele sale frumoase, cu Piața Unirii - „plină de arhitectură superbă și clădiri impresionante”, Parcul Cetățuia pentru un bellview de neuitat „mai ales la apus sau răsărit”, dar și cu mâncarea tradițională românească.