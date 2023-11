Declarația de dragoste a unui vlogger străin la adresa României: „Am fost uluită de acest oraș superb”

Datorită unei vloggerițe de travel din Australia, Gabby Boucher, un oraș din Transilvania a fost inclus într-un top mondial al celor mai bune destinații din afara circuitelor turistice populare.

Tânăra de 28 de ani, care de fapt s-a născut și a copilărit în SUA, după care s-a mutat în Sydney, a postat un clasament pe blogul ei de călătorie, „Budget Travel With Gabby” (Călătorie cu buget redus alături de Gabby), alcătuit din 20 de locuri non-turistice în Europa. Topul mondial a fost preluat mai apoi parțial și de un tabloid britanic. Sibiul apare pe locul cinci în clasamentul menționat.

Vloggerița de travel a dedicat și un articol mai amplu în care a mărturisit experiența pe care a avut-o în „fermecătorul oraș Sibiu, România” și ce anume a făcut-o să se îndrăgostească la prima vedere și iremediabil de așezarea medievală din Transilvania.

„România în culori. De ce m-am îndrăgostit de Sibiu”

În preambulul materialului dedicat exclusiv Sibiului, americanca din Australia a explicat cum a ajuns să exploreze locuri mai puțin cunoscute, adevăratele „nestemate” turistice de care tot pomenesc în ultimii ani experții în domeniu, „geme” care de cele mai multe ori se află în afara circuitelor consacrate.

„Cea mai bună iubire este cea care vine pe neașteptate. Când ceva nou apare de nicăieri și îți smulge inima, pur și simplu nu există bucurie mai mare! De aceea îmi place să călătoresc spre destinații neașteptate”, a mărturisit Gabby, vlogger străin.

În schimb, despre orașele turistice renumite a spus că: „Oricât de uimitoare ar fi, o parte din magie se pierde atunci când știi deja la ce să te aștepți. În cele din urmă, să vezi un reper faimos pe care l-ai văzut de nenumărate ori în fotografii, nu mai naște același fior uluitor pe care îl are descoperirea a ceva nou. Sunt acele întâlniri neașteptate cu necunoscutul care mă fac cu adevărat să iubesc călătoriile”.

Castelele celebre eclipsate de „farmecul modest și arhitectura captivantă”

De altfel, așa cum menționa și în topul celor 20 de destinații magnifice din afara traseelor turistice, vloggerița de travel a descoperit cu surprindere că România este o țară subestimată din Europa, plină însă de atracții uimitoare și extrem de accesibilă.

Astfel, Sibiul i s-a părut „desprins parcă dintr-un basm popular”, datorită arhitecturii, coloristicii și decorațiunii de pe clădiri, a oamenilor amabili și a mâncării copiase: „Am trăit această dragoste neașteptată când am vizitat micul oraș Sibiu. Venisem în România cu gândul să explorez Transilvania și să vizitez câteva castele celebre. Dar nu am făcut prea multe cercetări înainte. Așa că am fost plăcut surprinsă să mă trezesc complet îndrăgostită de farmecul modest și de arhitectura captivantă a Sibiului”.

A descoperit orașul în plină iarnă, în „extrasezon turistic” pentru vizitarea Transilvaniei: „Când am ajuns în februarie, orașele erau aproape tăcute din cauza lipsei de turiști și a hibernării localnicilor. Dar asta mi-a oferit de fapt o experiență mai intimă cu străzile primitoare ale orașului”.

Labirintul de străzi și fascinantele clădiri colorate ale Sibiului

„Caleidoscopul” de culori, labirintul de străzi și arhitectura specifică Centrului Vechi în mod special au făcut-o să remarce: „Sibiul este format din atât de multe străzi întortocheate, așa că este destul de ușor să te pierzi. Chiar și atunci când mi-am pierdut drumul, formele și modelele unice ale clădirilor m-au captivat până mi-am recăpătat simțul direcției. Fiecare culoare de vopsea s-a lipit de clădiri, de la pasteluri decolorate la dungi vibrante. Această gamă caleidoscopică de culori a făcut chiar și cele mai pustii alei să arate frumos”.

A văzut deopotrivă atât frumusețea cât și urâțenia, dar cea din urmă nu a reușit să o eclipseze pe cea dintâi ci mai degrabă să o completeze: „Uneori am văzut clădiri magnifice cu balcoane bogat ornamentate și porți de fier elaborate cu mânere complicate ale ușilor. Alteori am văzut case dărăpănate cu ferestre sparte și garduri vechi ruginite și vopsea decojită care dezvăluia mizeria amestecată printre cărămizile de dedesubt”.

„Sibiul este modest, dar maiestuos în același timp”

În Piața Mare din Sibiu Transilvania au fascinat-o enormele clădiri publice, dar și bisericile decorate, pe care le-a catalogat drept uimitoare. Dar la fel i s-au părut și casele mai părăginite „cu pisici fără stăpân care aleargă pe acoperișuri”.

„Un punct culminant al Sibiului este Piața Mare. Este imensă și se conectează printr-o mulțime de tuneluri de piețe mai mici pline de cafenele și magazine confortabile. Nu m-am săturat să mă plimb prin diverse piețe, să navighez printre meșteșugurile tradiționale din magazine și să mă topesc în energia relaxată a orașului”, a mai recunoscut americanca din Australia care a remarcat că deși pare un oraș modest, în realitate este „maiestuos”.

„Și acum visez constant la acest oraș superb”

La fel cum a început, articolul „Why I fell in love with Sibiu” se încheie tot cu o declarație de dragoste: „Acum o lună nu auzisem de Sibiu. Și acum visez constant la acest oraș superb și la zilele plăcute pe care le-am petrecut acolo. Nu știam nimic dinainte despre Sibiu, așa că așteptările mele erau relativ scăzute. Dar am fost absolut uluită de acest oraș transilvănean. Deși celebrele castele din România au fost incredibile, micul oraș, aparent nesemnificativ, Sibiu, mi-a furat cu adevărat inima”.

Despre autor

„Budget Travel With Gabby” este un blog de călătorii apărut în 2015, din dorința creatoarei sale de a împărtăși cele mai bune sfaturi de călătorie cu buget redus, ghiduri de destinație și experiențe de voluntariat, și cuprinde destinații accesibile turismului de masă. A scris chiar și un „ghid de călătorie în Transilvania”, destinație extrem de populară de văzut în România: „Sună ca un loc ficțional. La fel ca Madagascar sau Tasmania, sună precum numele unui tărâm de basm dintr-o carte sau un film”. Articolul cuprinde ponturi și detalii despre cele mai frumoase locuri / orașe descoperite, despre cazări și transport, mâncare și obiective turistice, despre cum să vizitezi zona cu buget redus.

Gabby a mărturisit că a descoperit în aventurile ei prin lume că, în realitate, călătoriile pot fi mai ieftine decât traiul acasă dacă muncești pentru cazare, mănânci pe stradă și te împrietenești cu localnicii. Un blog care se dorește a fi distractiv, informativ și mai ales inspirator.