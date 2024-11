Dacia are pentru prima oară în istorie un automobil finalist în competiția „Mașina anului în Europa”

Cei 60 de membri din 23 de țări ai juriului „European Car of the Year“, competiție organizată din 1963, au anunțat cei șapte finaliști ai competiției Car of the Year 2025. Dintre cele 42 modele testate, noul Duster, fabricat la Mioveni se numără printre finaliști, o premieră pentru brandul Dacia.

Celelalte șase mașini finaliste sunt Alfa Romeo Junior, Citroën C3, Cupra Terramar, Hyundai Inster, Kia EV3 și Renault 5. Câștigătorul competiției Car of the Year va fi anunțat la Salonul Auto de la Bruxelles, pe 10 ianuarie 2025.

Conform juriului, „progresul tehnologic și raportul calitate-preț sunt factori deosebit de importanți" pentru obținerea titlului de Mașina Anului, cerințe pe care noul Duster le indeplinește cu succes.

Construit pe platforma CMF-B, noul Duster beneficiază de motorizări hibride, printre care și motorizarea HYBRID 140, ceea ce permite ca până la 80 % din timpul de rulare în oraș să se realizeze în mod electric, asigurând totodată o economie de carburant de până la 40 % în ciclu urban.

Noul Duster se remarcă printr-o abordare care ține cont de protecția mediului, folosind materiale durabile, precum Starkle, un nou material inventat de inginerii Dacia. Acesta conține până la 20 % mase plastice provenite din reciclare și face parte din designul exterior al vehiculului.

Încă de la lansarea primului model în 2010, Dacia Duster a atras peste 2,5 milioane de clienți la nivel global. A fost unul dintre cele mai bine vândute SUV-uri de segment B din Europa din 2018 până astăzi, datorită caracteristicilor sale dinamice și raportului preț/prestații.

Noul Duster are o lungime de 4.34 metri, o lățime de 1.81 metri, o înălțime de 1.66 metri. Garda la sol a versiunii 4x2 este de 209 mm, iar cea 4x4 are o gardă la sol de 217 mm. Tot pentru versiunea 4x4 pot raporta un unghi de atac de 31 grade și undul de degajare de 36 grade. Iar în cazul rulării în offroad, pe display-ul central poate fi selectată aplicația/ funcția All Road care ofișează următoarele informații: unghiul de înclinare laterală dreapta/stânga al vehiculului, unghiul de tangaj pentru a aprecia pantele la urcare sau coborâre și repartizarea puterii între puntea față și spate (pe versiunea 4x4).