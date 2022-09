Margaret Court o face praf pe Serena Williams: „Urât comportament!“

Serena Williams a încheiat socotelile cu tenisul profesionist, după o carieră stelară în care a cucerit 23 de titluri de Grand Slam, la simplu.

După ultimul meci al americancei, la US Open 2022, părerile au fost unanime: Serena Williams, cea mai bună jucătoare a tuturor timpurilor. Doar că Serena a ratat ultimul ei mare obiectiv, după care a tot alergat în ultimii ani. Vorbim despre câștigarea Grand Slam-ului cu numărul 24, performanță cu care ar fi egalat bilanțul lui Margaret Court (Australia, 80 de ani). Cu precizarea că doar 11 dintre trofeele lui Court au venit în era Open. Celelalte 13 au fost cucerite înainte de 1968, de când a început tenisul profesionist.

Chiar și așa, Margaret Court se simte extrem de nedreptățită din cauza felului în care a fost neglijată de presa internațională. Acum, cu ocazia retragerii Serenei Williams, Court, predicătoare la o biserică din Perth, a acordat un interviu incendiar pentru „The Telegraph“. Cu acest prilej, pe lângă mai multe „săgeți“ trimise în direcția americancei, Court a și oferit o explicație pentru marginalizarea ei în mass-media: „Sunt ignorată pentru că sunt predicătoare și pentru că am fost mereu împotriva căsătoriilor între persoanele de același sex. Mi-am exprimat părerile și am fost atacată vehement pentru ele. Dar convingerea mea e că trebuie să avem libertatea de exprimare. Eu respect toată lumea și, la biserică, sunt predicătoare pentru toți, indiferent de convingerile lor“.

„Eu am admirat-o pe Serena, dar nu și ea pe mine“

Întrebată despre Serena Williams, australianca de 80 de ani și-a început discursul printr-o declarație vehementă: „Eu am admirat-o pe ea, ca jucătoare de tenis, dar nu cred că ea m-a admirat vreodată“.

Mai departe, Court și-a comparat cariera cu cea a lui Williams: „În primul rând, ea a jucat 7 ani mai mult decât mine. Eu m-am retras definitiv la 34 de ani. Și avusesem înainte o retragere de doi ani, pe când aveam 25 de ani, crezând că nu mă voi întoarce niciodată pe teren. M-am căsătorit, am făcut un copil, după care am revenit în tenis și am avut un an excelent, câștigând 24 din cele 25 de turnee la care am participat. Apoi, eu m-am întors pe teren și după nașterea celui de-al doilea copil! După prima naștere, am câștigat trei trofee de Grand Slam. Serena, după ce a născut-o pe Olympia, n-a mai cucerit niciun trofeu major“.

Court a criticat-o pe Serena Williams și pentru modul în care și-a cam ignorat ultima adversară, vorbim despre Ajla Tomljanovici, după ce aceasta a eliminat-o în turul III de la US Open: „A fost urât că n-a vorbit mai mult despre adversara ei în discursul ei de retragere. Noi am fost învățați să fim niște exemple de urmat pentru tineri prin comportamentul nostru. Am fost învățați să ne respectăm adversarele. Pe vremea mea, învățai din înfrângeri și exista respect reciproc între noi, în circuit“.

„Să joci tenis acum e mult mai ușor“

Margaret Court e indignată de cei care susțin că, pe vremea ei, era mult mai ușor să fii jucătoare de tenis. „Mi-ar fi plăcut enorm să joc acum. E mult mai ușor acum să fii în circuit. Îmi doream enorm să-mi iau prietenii și familia cu mine în turnee, în diferite colțuri ale lumii. Dar nu era posibil așa ceva, pe vremea mea. Trebuia să călătoresc singură zece luni pe an. Oamenii nu realizează cât de greu e asta. Apoi, fiind amatori, eram nevoiți să jucăm săptămână de săptămână, pentru că n-aveam bani altfel. Acum, jucătorii iau avionul, se duc unde vor, se întorc când vor. Pe vremea noastră, n-aveai antrenor, n-aveai psiholog. Cădeam în depresie departe de casă. Mă dezamăgește profund faptul că oamenii n-au respect pentru ce am îndurat noi“, a concluzionat Court.