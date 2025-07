Un român a învins 788 de adversari și a pus mâna pe o brățară care valorează 184.862 de dolari

Evenimentul #73 Eight Game Mix a fost câștigat de jucătorul român de poker Narcis Nedelcu, după un duel la sânge cu americanul Scott Abrams.

Triumful i-a adus românului Narcis Nedelcu, care datorită acestui rezultat pleacă acasă cu o victorie care valorează 184.862 de dolari, după ce l-a învins pe americanul Scott Abrams în duelul final (rivalului i-a revenit un premiu de 123.086 de dolari).

Nedelcu a fost protagonistul unui turneu excelent. Odată ajuns la masa finală, se prezentase deja cu puțin sub jumătate din jetoane și jucase agresiv la fiecare lovitură.

Mai mult, de când jucătorii au fost reduși la șase, și-a eliminat toți adversarii până când a ajuns în heads-up împotriva lui Abrams, cu un avantaj senzațional de 5-1.

Americanul, care alerga după a doua brățară, s-a dovedit totuși a fi un adversar foarte dificil pentru român. La sfârșitul jocurilor, însă, Nedelcu a reușit să-și pună amprenta.

Turnel cu 789 de jucători

Narcis Nedelcu a devenit al 4-lea român care reușește să cucerească brățara de aur la World Series of Poker, performanță care a fost realizată în evenimentul 73 – $1,500 Eight Game Mix Six Max al ediției 2025.

Narcis intră astfel într-un club select de jucători români care au reușit să câștige mult-râvnita brățară de aur, ceilalți trei fiind Alexandru Papazian (două), Sergiu Covrig și Darius Neagoe.

Turneul lovit de Narcis a avut un buy-in de 1.500 de dolari și a adus la mese 789 de jucători, fondul final de premiere creat fiind în valoare de 1.047.398 de dolari, cu 120 de locuri plătite.

PokerNews notează faptul că la masa finală de 6, Narcis Nedelcu a eliminat toți jucătorii, dominând astfel destul de clar ultimul act jucat în incinta Horseshoe Convention Center.

Narcis Nedelcu devine astfel primul jucător român care reușește să câștige brățara la o altă variantă de joc, ceilalți trei predecesori ai săi obținându-și titlurile la clasicul No Limit Hold’em. Un asemenea turneu este extrem de greu de câștigat, necesitând o paletă largă de cunoștințe, inclusiv la variante de joc mai puțin populare.

MASĂ FINALĂ ȘI PREMIILE

1 Narcis Nedelcu România - 184.862 USD

2 Scott Abrams Statele Unite - 123.086 USD

3 Walter Treccarichi Italia - 83.448 USD

4 Mark Liedtke Statele Unite - 57.675 USD

5 John Cipriano Statele Unite - 40.653 USD

6 Elaine Rawn Statele Unite - 29.234 USD

7 Christian Malick Statele Unite - 21.457 USD