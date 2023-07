România, patria minciunilor fotbalistice: Farul lui Hagi, dovada că ne păcălim de ani buni

Fotbalul românesc e în stadiul terminal, iar deja nu mai vorbim despre exagerări metaforice, ci despre niște rezultate concrete, care ne conduc spre această concluzie.

La nivel de echipă națională, am terminat pe ultimul loc în Liga Națiunilor și am retrogradat în „C“. La nivel de Under 21, am „reușit“ să terminăm pe ultimul loc la Europeanul pe care tocmai l-am găzduit. Iar la nivel de cluburi am trăit rușinea de a părăsi Liga Campionilor, după turul I preliminar, pentru al doilea an consecutiv! În sezonul trecut, când am bifat această contraperformanță în premieră, CFR Cluj fiind eliminată de Pyunik Erevan (Armenia), unii au vorbit despre un accident fotbalistic. Acum, când Farul Constanța a repetat același rezultat, de această dată în fața celor de la Sheriff Tiraspol (Republica Moldova), e clar că nu mai poate fi vorba despre niciun accident, ci de o confirmare a faptului că avem un fotbal grav bolnav.

Drama și mai mare e că, în loc să recunoaștem că avem această problemă, continuăm să fugim de realitate. Cazul Hagi, cu Academia sa de fotbal, cu rezultatele sale internaționale, e elocvent pentru modul în care continuăm să ne păcălim.

„De Hagi nu poți să spui nimic“. Această frază, rostită acum mai mulți ani într-un documentar despre decăderea fotbalului românesc, rezumă perfect mentalitatea păguboasă care ne-a adus, astăzi, aici: în lumea a 4-a a fotbalului!

Într-adevăr, nu Hagi e problema principală a noastră, dar și el face parte, cu Academia lui cu tot, din acest decor dezolant. Motivele le vom explica, încă o dată, în rândurile de mai jos, cu precizarea că „Adevărul“ e singura publicație din România care a scris, periodic, despre aceste lucruri, fără a „cosmetiza“ o realitate urâtă.

Academia Hagi a produs foarte multe „rebuturi“

Calitatea unui jucător se vede la nivel internațional. Din acest punct de vedere, Academia Hagi a produs foarte multe „rebuturi fotbalistice“.„Adevărul“ a scris prima dată despre acest lucru, publicând o analiză amplă, în februarie 2020. Între timp, lista jucătorilor „umflați cu pompa“, lansați de Academia Hagi, s-a lungit. Iar problema și mai mare e că, bazându-se pe acești jucători supraevaluați, fostul mare internațional s-a tot făcut de râs în Europa!

Concret, de când e manager la Viitorul, club care, ulterior, a fuzionat cu Farul, Hagi a adunat eșecuri pe bandă, în competițiile UEFA. Dovadă și faptul că, în șapte duble europene, a eliminat o singură echipă: Racing (Luxemburg). Niciun alt club românesc, cu participări europene multiple în ultimii ani, n-are un bilanț atât de prost precum Viitorul / Farul!

Vrem banii UEFA, fără să investim

Dincolo de faptul că nu produce jucători competitivi la nivel internațional – ca tot fotbalul românesc, de altfel! – Farul mai are o mare problemă, din cauza căreia a fost eliminată acum de Sheriff Tiraspol (Republica Moldova), după 1-0 în tur și 0-3 în retur.

Concret, clubul condus de Gheorghe Hagi vrea banii UEFA, dar nu vrea să investească în transferuri pentru a forma o echipă puternică, capabilă să ajungă la „masa bogaților“ pe merit! În 2019, Hagi țipa ca din gură de șarpe, „UEFA ne-a tăiat din pix“, acuzând că echipa care ia titlul în România n-are acces direct în grupele Ligii Campionilor! Între timp, s-a văzut că nu suntem în stare să trecem nici măcar de turul I preliminar, darămite să ne măsurăm forțele, în faza grupelor, cu Manchester City și Real Madrid, de pildă.

Și nici nu poate fi altfel, când vedem ce transferuri a făcut Farul în această vară! E un alt subiect atins de „Adevărul“ pe data de 6 iulie, într-un material intitulat „Hagi trăiește periculos: Semnale alarmante pentru Farul, echipa care ne va reprezenta în Europa“. Aici, s-au analizat transferurile low-cost ale Farului. Practic, o adunătură de jucători no-name și alții aduși de la echipe retrogradate.

Iar dacă „Adevărul“ a subliniat această greșeală de strategie, înaintea dublei cu Sheriff Tiraspol, Vasile Miriuță (54 de ani) a evidențiat-o, după producerea dezastrului fotbalistic de marți seară.

„Trebuie să aduci jucători, dacă vrei în grupele cupelor europene! Nu poţi să vrei în grupe cu jucători aduşi de la echipe retrogradate. Tu ce ai transferat? N-ai transferat nimic! Trebuie să aduci trei jucători de top, le dai salarii şi încerci să ajungi în Conference League sau în Europa League“, a spus fostul mijlocaș, într-o intervenție la Prima Sport.

Ne entuziasmăm aiurea cu ce vedem în campionat

Farul Constanța a fost, într-adevăr, cea mai bună echipă din România, în sezonul trecut. Titlul câștigat de dobrogeni a fost pe deplin meritat, ceea ce a subliniat și „Adevărul“, în mod repetat. Problema e că ne entuziasmăm prea mult, ignorând faptul că avem o întrecere internă jalnică! E o problemă despre care ne-a spus Ladislau Bölöni (70 de ani), încă din 2016, dând chiar exemplul unui jucător care acum e vedetă la Farul, Denis Alibec (32 de ani).

În 2016, după ce România a terminat pe ultimul loc în grupa ei de la Campionatul European din Franța, Bölöni s-a arătat șocat că suntem atât de entuziasmați de Alibec, care la vremea respectivă era mare vedetă la Astra Giurgiu. Iată un fragment din declarațiile lui Bölöni pentru „Adevărul“, într-un interviu realizat la Lyon: „Alibec e o ruşine! E gras, lent şi pute a lene. Nu e un jucător de nivel internaţional. E o tristeţe pentru campionatul intern că Alibec a fost cel mai bun. Eu mă iau după acest campionat?! Dacă mă iau după el, Alibec poate fi bun pentru o Balcaniadă. Aşa, da. Dar nu pentru un Campionat European“.

Din păcate, la șapte ani distanță, se vede că lumea fotbalului românesc n-a înțeles nimic din ce ne-a zis Bölöni, după Euro 2016. Pentru că despre Alibec se vorbește, în continuare, de parcă ar fi un jucător de superclasă. În realitate, în dubla cu Sheriff, Denis a fost „omul invizibil“. Ca și Borza, ca și Nedelcu, ca și Grameni, ca și alți colegi de ai lui pe care îi vedem mari fotbaliști, păcălindu-ne cu ce fac în campionatul nostru intern, tot mai slab de la un an la altul. Să nu uităm nici de mult lăudatul Mazilu, autorul unor ratări monumentale, tur-retur, cu Sheriff Tiraspol!

Hagi, limitat ca antrenor de nivel internațional

După eliminarea suferită marți, Hagi a pus tunurile pe jucătorii săi și i-a făcut praf la conferință. Din păcate, managerul Farului a cam omis că și el e vinovat pentru acest dezastru fotbalistic. De fapt, Hagi ignoră un lucru: a fost genial ca fotbalist, dar e limitat ca antrenor de nivel internațional.

Nu e întâmplător faptul că, la începutul carierei sale pe banca tehnică, a ratat calificarea la Mondialul din 2002 în fața Sloveniei, având o generație foarte bună la naționala de atunci. La vremea respectivă, s-a vorbit și despre ghinion care, într-adevăr, a jucat un rol în acel baraj de tristă amintire. Totuși, rezultatele internaționale ale lui Hagi, ca manager la Viitorul / Farul, nu mai au legătură cu ghinionul! Când în 14 meciuri europene, înregistrezi șapte înfrângeri, câștigând doar patru, e timpul să admiți că și tu, ca manager, ca antrenor, ești departe de nivel internațional. Ca și jucătorii pe care îi ai sub comandă.

Viitorul / Farul, parcurs catastrofal în competițiile UEFA

Sezon Competiție Rezultate

2016-2017 Liga Europa, turul III preliminar Gent (Belgia) – Viitorul 5-0, Viitorul – Gent 0-0

2017-2018 Liga Campionilor, turul III preliminar Viitorul – APOEL (Cipru) 1-0, APOEL – Viitorul 4-0

2017-2018 Liga Europa, play-off Viitorul – Salzburg (Austria) 1-3, Salzburg – Viitorul 4-0

2018-2019 Liga Europa, turul I preliminar Racing (Luxemburg) – Viitorul 0-2, Viitorul – Racing 0-0

2018-2019 Liga Europa, turul II preliminar Viitorul – Vitesse (Olanda) 2-2, Vitesse – Viitorul 3-1

2019-2020 Liga Europa, turul II preliminar Gent (Belgia) – Viitorul 6-3, Viitorul – Gent 2-1

2023-2024 Liga Campionilor, turul I preliminar Farul – Sheriff (Republica Moldova) 1-0, Sheriff – Farul 3-0

Bilanț: 14 meciuri, 4 victorii, 3 egaluri, 7 înfrângeri, golaveraj: 13-31