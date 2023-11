Profesor pentru Hagi, Răducioiu și Dragnea: Omul care i-a învățat karate, la ora dezvăluirilor VIDEO

Dacă în weekend românii au descoperit minifotbalul, disciplină la care tocmai am devenit campioni la nivel mondial, trebuie subliniat că avem și alte federații „exotice“, mai puțin mediatizate. De pildă, Federația Română de Fotbal Tenis. Vorbim despre un sport foarte popular, mai ales la nivel amator. Forul de specialitate e condus de Frederico Tchabass Tavares. Un personaj savuros care acum a fost invitatul jurnalistului Romeo Chiriac, în cadrul podcastului Business Philosophy.

Cu acest prilej, Tavares a făcut câteva dezvăluiri de senzație, cu nume grele din lumea fotbalului și nu numai în prim-plan. Tavares e un nepot al Cesariei Evora. Iar povestea copilăriei sale e incredibilă: „Tatăl meu a fost căpitan de vas și am 47 de frați, dintre care au murit 2. Suntem 12 băieți și 36 de fete. Toți am avut rentă pe timpul școlii de la compania petrolieră unde a fost angajat tata. Eu am 6 copii, 3 băieți și 3 fete, cu 4 femei diferite“.

Ce a povestit Frederico Tchabass Tavares?

*Pe Hagi, cu care am lucrat ca preparator fizic la Sportul (n.r. – Sportul Studențesc), l-am învățat trucuri de la karate, cum să pui mâna pe piciorul de sprijin al adversarului, când pleci de lângă el. Și lui Răducioiu i-am zis să facă asta.

*Când am fost la Dinamo am lucrat cu Prunea, Stelea, Lupescu, Iordache, Mihăescu. Îmi pare rău că am plecat de la Dinamo la Sportul, înainte să vină Lucescu (n.r. – Mircea Lucescu). La Sportul, am venit forțat de Gino (n.r. – Gino Iorgulescu) și Nicușor Ceaușescu.

*Fratele meu, Vincente, a jucat la Sparta Rotterdam și a fost vreo cinci ani la naționala olandeză. Cel mai faimos frate e Oceano Cruz. A jucat 11 ani la Sporting, apoi a jucat la Real Sociedad și la Toulouse. A fost 14 ani la lotul national al Portugaliei, 64 de meciuri oficiale și a dat 20 de goluri. A dat și autogol într-un meci cu România, a vrut să-l dezechilibreze pe Lăcătuș și a tras în vinclu.

*Oceano l-a descoperit, de fapt, pe Cristiano Ronaldo, apoi i l-a dus lui Boloni la Sporting Lisabona. Majoritatea oamenilor din Madeira, de unde e Ronaldo, au origini în Insula Capului Verde. Bunicii lui Ronaldo sunt din Capul Verde și așa a venit Ronaldo la o selecție, unde a fost descoperit de fratele meu. Oceano, care era antrenor la juniori, a selectat atunci patru jucători, Nani, Ronaldo, Quaresma și încă unul. Și pe cei 4 i-a dus la Sporting. Nu s-a dus Boloni în Madeira să-i selecteze, ci au fost aduși de fratele meu.

*Cesária Évora a avut grijă de mine, când eram mic, înainte să vin în Portugalia. Am adus-o în România de cinci ori. Toate concertele ei din România s-au ținut cu casa închisă. Trebuia să mai vină la Timișoara și la Cluj, dar n-a mai apucat pentru că a făcut un atac cardiac la Paris. Doctorii i-au zis: reduce țigările sau reduce concertele. Ea a spus că reduce concertele. Deja redusese de la 7 la 2 pachete pe zi. Era iubită în toată lumea.

*Adrian Videanu, fost elev al meu la karate, juca foarte bine și fotbal tenis. A jucat și la Sportul. L-am avut și pe Liviu Dragnea la karate.

