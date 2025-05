Parma, în cădere liberă. Cristi Chivu tremură la retrogradare, înainte de două meciuri infernale

După ce a învins pe Juventus și a remizat cu Lazio, Parma a pierdut două meciuri esențoale în lupta pentru evitarea retrogradării din Serie A. 0-1 cu Comă și 1-2, aseară, cu Empoli, ratând șansa de a se salva matematic. Iar pentru formația lui Cristi Chivu urmează ultimele două partide, cu Napoli și Atalanta.

După înfrângerea cu Empoli, fotbaliștii ”cruciaților” nu au fost menajați de antrenorul român, care și-a pus elevii la zid. ”Eliminarea (n.r. Valenti a primit cartonaș roșu în minutul 31)? Da, ne-a condiționat. Dar imediat după am dat dovadă de încredere și ne-am făcut jocul. Din păcate, am avut de suferit de pe urma unui eurogol și până la urmă nu plecăm cu nimic acasă. Salvarea e în continuare în mâinile noastre, dar din păcate am dat greș la ultimele două meciuri, din care am fi putut obține mai mult dacă eram ceva mai calmi.

E clar că trebuie să facem ceva diferit față de ultimele două meciuri. Încercăm mereu să ne impunem jocul, venind cu calitate, competitivitate și o mentalitate potrivită pe teren. Uneori reușim, alteori nu. Astăzi (n.r. – sâmbătă), în prima repriză, am părut ca niște copii împotriva adulților. Și am simțit asta imediat din punct de vedere fizic, în dueluri. Meciurile au întotdeauna o mulțime de dueluri, iar problema la noi nu este doar că le pierdem, ci că avem și puține soluții.

Schimbă tonul în vestiar

În ultima vreme jucăm mai mereu cu aceeași formulă și plătim pentru asta. Nu e un alibi. Dar trebuie să ridicăm nivelul la antrenamente pentru a fi pregătiți pentru meci. Dacă doar aștepți meciul, atunci vei fi pus în dificultate de calitățile adversarului. Mai sunt două meciuri, va trebui să luptăm. Tot ce spun aici, spun și în vestiar, dar poate cu un alt ton…”, a declarat Cristi Chivu, pentru sportparma.com.

Parma are 32 de puncte, ocupând locul 16 în Serie A. ”Cruciații” au 5 puncte față de prima poziție retrogradabilă, pe care se află Lecce, cu 27 de puncte. Însă adversara are de jucat un meci în plus, astfel că se poate apropia la doar două puncte de echipa lui Cristi Chivu.