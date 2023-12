Ovidiu Sabău vrea să renunțe: „Să caute alt antrenor”. Conducerea clubului i-a oferit imediat răspunsul

Universitatea Cluj a pierdut derby-ul cu CFR Cluj, scor 0-4, în etapa cu numărul 21 din Superliga României. Înfrângerea l-a făcut pe Ioan Ovidiu Sabău să se gândească din nou să renunțe la gruparea ardeleană, la fel cum a mai făcut-o o dată, la finalul sezonului trecut.

La finalul meciului, Ioan Ovidiu Sabău a mărturisit că este dezamăgit de prestația echipei, însă a subliniat că vina îi aparține în totalitate și că oficialii ”șepcilor roșii” ar trebui să caute alt antrenor. ”Trebuie să discutăm, poate că băieții au nevoie de un alt tip de om, cu o altă gândire. Voi discuta cu conducerea, poate e nevoie de o schimbare. CFR e mult mai puternică decât noi, dar nu am arătat cum trebuie și sunt principalul vinovat.

Nu ai ce să analizezi, ne-au dominat la toate capitolele. Unii dintre jucătorii mei sunt încă timizi, au nevoie să crească. Le-am spus că le mulțumesc pentru ce au făcut în acest sezon și le-am urat să aibă vacanță plăcută. Conducerea ar fi bine să ia în calcul și o schimbare a antrenorului. Nu că demisionez, nu că trebuie să plec, dar sunt unele lucruri care nu merg. Nu se punea problema să plec dacă învingeam, nici dacă pierdeam altfel”, a declarat Neluțu Sabău.

Capul sus, Neluțu!

Conducerea clubului a postat imediat un comunicat prin care își exprimă susținerea pentru antrenorul lui U Cluj: ”Capul sus! ’Succesul nu este final, eșecul nu este fatal: curajul de a continua este ceea ce contează’ - Winston Churchill. Ioan Ovidiu Sabău beneficiază de susținerea clubului, a conducerii și a suporterilor.

Am pornit în 2016 împreună la un drum. Am atins toate bornele pe care ni le-am propus. Următorul pas necesită și mai mult efort, și mai multă muncă, și mai multă răbdare. Îl vom face împreună! Am știut cu toții, de la bun început, că nu va fi ușor. Drumul spre vârf nu e niciodată ușor, dar împreună vom continua să urcăm. Pas cu pas, meci de meci, an de an.

Am pierdut cu 0-4 bătălia din teren, dar am câștigat cu 10-0 meciul din tribună și am arătat, încă o dată, că Clujul înseamnă doar ’U’. Capul sus, Neluțu! Capul sus, băieți! Capul sus, uiști”, a fost mesajul postat pe pagina oficială a clubului U Cluj.