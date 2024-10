„Ciclonul Varga“ a lovit Clujul: patronul CFR-ului, criză de nervi și amenințări fără precedent în vestiarul echipei

Degeaba s-a tot încercat minimalizarea crizei de la CFR Cluj, cu declarații elegante și cu explicații blânde oferite de Dan Petrescu și de oficialii ardelenilor.

Adevărul a scris, încă de acum două săptămâni, că formația din Gruia stă pe un butoi cu pulbere. Ceea ce s-a confirmat acum, după eșecul cu UTA de pe teren propriu, scor 1-3 în weekend. Rezultatul a fost cu atât mai grav, cu cât formația arădeană e una „subțire“. Până la victoria de acum, UTA nu mai bătuse pe nimeni de pe 5 august, de la un meci câștigat cu 1-0 cu Unirea Slobozia, în deplasare! Au urmat șase partide în care elevii lui Mircea Rednic au înregistrat 0 victorii, patru egaluri și două eșecuri. La Cluj însă, UTA a condus încă din minutul 12 și s-a impus, fără prea mari emoții.

Văzând cum se alege praful și de competiția internă, după ce echipa a părăsit cupele europene, după dezastrul cu Pafos (Cipru) din play-off-ul Conference League, patronul Neluțu Varga s-a convins că e „groasă“. Motiv pentru care a convocat o ședință de urgență la club. De la care a oferit detalii incendiare, în cadrul intervenției sale la Fanatik Superliga.

„Chiar acum am venit de la o întâlnire foarte mare pe care am avut-o la stadion cu Dan Petrescu, cu jucătorii și cu tot stafful. Le-am dat un ultim avertisment. A fost o discuție de aproximativ 30 de minute în care le-am spus jucătorilor că sunt extrem de nemulțumit, în primul rând de atitudine. Au toate condițiile, le-am dat salariile, lucrurile au intrat în normal, am făcut eforturi și mă aștept la o cu totul altă atitudine. E ultimul avertisment pe care l-am dat tuturor. Și jucătorilor, și lui Dan Petrescu. În următoarele etape, trebuie să facă tot posibilul să revină și să se întoarcă acolo unde ne e locul… Adică pe locul 1. Nici mai mult, nici mai puțin“, a spus finanțatorul echipei.

Varga și-a păstrat tonul dur și a explicat ce se va întâmpla, dacă CFR nu va ieși din această criză.

„Le-am spus foarte clar că, dacă mai ajungem la această discuție, cineva va pleca. Nu mai pot să tolerez asta. Jucătorii trebuie să înțeleagă că aici e CFR Cluj. Le-am transmis foarte clar, bărbătește, că cine nu vrea și crede că nu e în stare să anunțe acum rezilierea contractului. Le plătesc celor care nu pun osul și care nu vor să rămână în continuare la CFR banii pe care am să le dau, facem reziliere amiabilă cu toți“, a continuat patronul ardelenilor.

Întrebat dacă postul lui Dan Petrescu e în pericol, Varga a negat. În mod cert însă, vorbim despre o afirmație menită să nu distrugă autoritatea antrenorului în vestiar. Pentru că, dacă jucătorii simt că „Super Dan“ nu mai are sprijinul conducerii, șansele ieșirii din criză vor fi și mai mici.

„Dan Petrescu nu e în pericol. Le-am transmis clar că el e șeful vestiarului, el e comandantul de oaste. Nu se pune problema îndepărtării sau demiterii lui Dan Petrescu. Am încredere că lucrurile vor reveni la normal, a fost o discuție foarte bună. Înfrângerea cu UTA a venit, în primul rând, pe fondul lipsei de atitudine. Le-am zis să-și redobândească atitudinea urgent, pentru că la următoarea întâlnire de acest gen nu va mai fi un ultim avertisment, nu vor mai fi vorbe, ci vom trece direct la fapte și vom începe să ne despărțim unul câte unul de toți cei care nu dau totul pentru CFR Cluj. Indiferent de nume! Nu contează că-l cheamă pe jucător Tachtsidis, Deac sau Popa, noul nostru portar. Eu vreau performanță și vreau rapid ca. în câteva meciuri. să ne întoarcem acolo unde ne e locul, adică în fruntea ierarhiei“, a încheiat Varga.

*Cristi Balaj (președinte CFR Cluj): La ce rezultate am avut, ar trebui să plecăm toţi acasă, nu doar Dan Petrescu, pentru că toţi suntem răspunzători.

Superliga, etapa a 11-a

Vineri

Petrolul – Hermannstadt 4-1

Dinamo – FC Botoșani 2-2

Sâmbătă

Poli Iași – Universitatea Cluj 1-0

CFR Cluj – UTA 1-3

Rapid – Oțelul Galați 0-0

Duminică

Gloria Buzău – Farul 1-0

Sepsi – FCSB 0-1

Luni

Universitatea Craiova – Slobozia 3-0

Clasament

1. Universitatea Cluj 11 6 4 1 16-6 22

2. Universitatea Craiova 11 5 4 2 19-10 19

3. Oțelul Galați 10 4 6 0 10-4 18

4. Petrolul 11 4 6 1 12-8 18

5. Dinamo 11 4 5 2 20-14 17

6. CFR Cluj 10 4 3 3 19-14 15

7. Poli Iași 11 4 2 5 11-15 14

8. Hermannstadt 11 3 4 4 16-16 13

9. FCSB 10 3 4 3 12-13 13

10. Rapid 11 2 7 2 12-13 13

11. UTA 11 2 6 3 10-12 12

12. Farul Constanța 11 3 3 5 11-14 12

13. Sepsi 11 3 2 6 11-15 11

14. Unirea Slobozia 11 3 2 6 9-16 11

15. Gloria Buzău 11 2 4 5 11-20 10

16. FC Botoșani 10 2 2 6 10-19 8

Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, în total 10 etape).

Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, în total 9 etape).

Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League.

Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.

Locurile 9 și 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.