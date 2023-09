Mihai Stoica, prima reacție după atacul asupra lui Dawa. Ce sancțiuni riscă fotbalistul care a scris mesajele oripilante

„Foarte bine a făcut Dawa că a publicat acele mesaje. Prea cred unii că pot să scrie orice și să facă bullying fără să li se întâmple nimic”, a precizat Mihai Stoica pentru gsp.ro. Să vedem ce riscă Robert Stănici, fotbalist crescut de Rapid, care evoluează acum în liga a 3-a, unul dintre cei care i-au scris mesaje rasiste lui Joyskim Dawa după partida Hermannstadt - FCSB 2-2, după gafa camerunezului din meciul de la Sibiu.

În 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 221/2019, care reglementează juridic pentru prima dată în România fenomenul sociologic cunoscut drept „bullying”. Noile articole, puncte și modificări se referă la acest fenoment în cadrul instituțiilor de învățământ și legea nu are sancțiuni specifice. Ca urmare, se va aplica dreptul comun în materie.

În Legea nr. 272/2004, sunt interzise cinci forme de abuz: fizic, emotional, psihologic, sexual, economic. Definiția legală a bullying-ului este: „acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecință atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane și vizează aspecte de discriminare și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acțiune sau serie de acțiuni și comportamente.

Ce sancțiuni se aplică în cazurile de bullying

Cum legea nu are sancțiuni specifice, se va aplica dreptul comun în materie:

- pentru injurii și insulte (ele sunt delicte civile) cel agresat poate face la instanța civilă cerere de acordare a daunelor morale;

- pentru amenințare, șantaj, hărțuire sau incitare la ură ori la discriminare (ele sunt infracțiuni) se poate face plângere la poliție sau parchet pentru a se deschide urmărire penală;

- pentru discriminare se poate face sesizare la Consiliul Național de Combatere a Discriminării.

I-a scris lui Dawa pentru a-i cere scuze

Printre mesajele oripilante pe care le-a primit Joyskim Dawa după partida cu Hermannstadt se numără: „Ești retardat?”, „Fucking n***a”, „Să mă s***, negrule” și „Mânca-mi-ai p*** de negru”. O parte a lor au fost scrise de Robert Stănici, rapidistul care evoluează acum pentru Cetate Turnu Măgurele.

”Am văzut și eu, nu știu ce s-a întâmplat, cred că are cineva contul meu. I-am scris și eu acum că-mi pare rău, dar nu mi-a răspuns. Nu, nu eu am treabă cu munca altora, nu-mi place să comentez, nici nu am de ce să comentez. Nici măcar nu m-am uitat la meci aseară, n-am treabă. Doar să-mi șterg contul, nici nu știu ce să fac”, a declarat Robert Stănici pentru iAMsport.ro.

FRF a luat deja măsuri

„FRF a luat act de informațiile publicate în mass-media și, având în vedere că unul dintre numele vehiculate este Robert Stănici, jucător ce evoluează la Cetate Turnu Măgurele, în Liga 3, administrația FRF a sesizat Comisia de Etică și Disciplină a FRF. Federația Română de Fotbal condamnă cu fermitate un astfel de comportament și reiterează faptul că rasismul nu are ce căuta în fotbal!”, este răspunsul transmis de FRF pentru gsp.ro.