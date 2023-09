Mesaje oribile primite de Dawa, după gafa de la Sibiu. Soția fotbalistului FCSB ne arată că suntem în lumea a treia

FCSB a obținut doar o remiză pe terenul lui Hermannstadt, 2-2, într-o restanță din Superliga, după ce fundașul camerunez Joyskim Dawa (27 de ani) a făcut un penalty și a fost eliminat. O parte a fanilor s-au dezlănțuit împotriva sa, trimițându-i mesaje oribile, pe care fotbalistul le-a publicat în miez de noapte.

Printre mesajele oripilante se numără: „Ești retardat?”, „Fucking n***a”, „Să mă s***, negrule” și „Mânca-mi-ai p*** de negru”. „3 dintre mesajele primite, printre multe altele”, a scris Dawa pe contul de Instagram.

„Greșelile fac parte din fotbal, dar nimeni nu poate să vină la mine și să mă insulte pe baza culorii pielii. Poți fi dezamăgit, dar ai respect și nu fi rasist. Apropo, banii pe care îi cheltuiți pe pariuri nu sunt treaba și responsabilitatea mea. Sunt plătit să joc fotbal, nu să vă fac pe voi mai bogați. Mulțumesc”, a completat fotbalistul în următorul InstaStory.

Suntem mândri să fim negri și africani

Și soția lui Dawa a izbucnit, după valul de insulte primite de jucător: ”Comentariile voastre sunt inacceptabile. Suntem mândri să fim negri și africani. Aș fi încântată să spun aceleași lucruri despre numărul aproape inexistent de jucători profesioniști români din prima ligă franceză.

Să insulți o persoană de culoare în 2023 demonstrează cât de deschis la minte ești, așa că ieși afară și vezi ce are de oferit lumea! Uitați-vă la echipele din toate campionatele, fără acești „negri”, fotbalul ar fi la fel de plictisitor ca meciurile voastre din Liga 2.

Mergeți și citiți-vă Biblia din nou, pentru că rasismul și pariurile sunt păcate. Am spus ce am spus și nu-mi pare rău. Oh, și ați face bine să verificați cui trimit mesaje iubitele voastre, pentru că pare că fetelor din România le-ar plăcea la nebunie să fie cu „negrul” meu, a scris Sofya, soţia lui Dawa.

Fotbalistul FCSB și-a cerut scuze colegilor pentru greșeala din meciul cu Hermannstadt: „Vreau să le prezint scuze colegilor. E doar vina mea, nu a lor. Mă simt prost. Mi-am lăsat echipa în inferioritate numerică”, a precizat camerunezul.