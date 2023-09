Mesajele rasiste pentru Dawa, scrise de un fost jucător la Rapid în Superliga! Justificări penibile ale acestuia

Joyskim Dawa a fost ținta unor atacuri rasiste imediat după remiza dintre Hermannstadt și FCSB, scor 2-2, într-o partidă restantă din Superliga. Mai multe persoane i-au trimis mesaje oribile, printre care și un jucător de fotbal: Robert Stănici, care a evoluat la Rapid în prima ligă!

Fotbalistul de 22 de ani, care acum evoluează la CSM Cetatea Turnu Magurele, a încercat să se justifice pentru ProSport, generând o serie interminabilă de minciuni sfruntate. Fundașul dreapta a dat vina pe actualii săi colegi de echipă.

„I-am spus doar că aș putea să joc mai bine decât el și dacă vrea să facem unu contra unu. Nu l-am jignit cu nimic. Din mesaje probabil a editat. Nu l-am jignit, i-am spus că este un jucător slab de fotbal”, a declarat în prima fază Robert Stănici. După ce i s-a arătat captura de ecran cu mesajele sale, jucătorul a găsit un motiv pueril: „Niște colegi de echipă au făcut o glumă mai proastă”.

Zice că i-a fost spart contul de Instagram

Întrebat de reporterul ProSport dacă colegii lui Stănici de echipă i-au luat telefonul și i-au trimis lui Dawa mesaje la ora 22.00, fostul fotbalist de la Rapid a mai prezentat un motiv jenant: „Nu știu dacă ei. Acum am văzut ce s-a întâmplat, cred că cineva mai are contul meu. Eu nu am treabă să comentez munca altora. Contul mi-a fost spart și încerc să-l închid pentru un moment. Mai este cineva pe el. Am schimbat parola. Eu acum am văzut cele întâmplate. Nici nu știam despre ce este vorba. Zi bună”.

Întrebat dacă au scris colegii săi de echipă sau i-a fost spart contul, Stănici s-a blocat și a replicat scurt: „Așa am crezut, eu dormeam aseară, astăzi am meci”. La câteva minute distanță, fotbalistul care a jucat pentru Rapid în sezonul 2021-2022 și-a închis pagina de Instagram!

Printre mesajele oripilante pe care le-a primit Joyskim Dawa după partida cu Hermannstadt se numără: „Ești retardat?”, „Fucking n***a”, „Să mă s***, negrule” și „Mânca-mi-ai p*** de negru”.