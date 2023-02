Messi și Ronaldo, mici copii. Cine e cel mai bogat fotbalist din lume. I-a cântat Michael Jackson de ziua lui

Faiq Bolkiah, fiul prințului Jefri și nepotul sultanului din Brunei, are o avere estimată la 20 de miliarde de dolari. Însă pe cât de mari sunt sumele din conturi, pe atât de puține sunt golurile marcate în carieră. De când joacă la profesioniști, prințul din Brunei a înscris o singură data, ce-i drept golul victoriei formației sale.

Faiq Bolkiah s-a născut la Los Angeles, în SUA, și are și cetățenie americană. La doar un an, s-a mutat în Anglia, unde a crescut și a început să joace fotbal. Tatăl său și-a dorit ca Faiq să trăiască departe de viața excentrică și opulentă a familiei regale din Brunei, un mic stat din insula Borneo, în sud-estul Asiei, dar cel mai bogat din lume raportat la PIB-ul pe cap de locuitor, scrie sport.ro.

„Părinții mei m-au susținut mereu în goana mea să-mi împlinesc visul. M-au pregătit psihologic și fizic în copilărie, ei sunt modelele mele”, spunea Faiq pentru FourFourTwo, într-unul dintre puținele interviuri pe care le-a acordat. În Anglia, Faiq a avut o viață privilegiată, a mers la cele mai bune școli, dar a trăit „sub acoperire”.

A ajuns și la juniorii lui Chelsea

Ca junior, a evoluat, la Woolton Hill Argyle, Newbury, Southampton, Chelsea și Leicester. Pe când încă nu jucase niciun meci ca profesionist, Bolkiah era deja căpitanul naționalei de seniori a statului Brunei, situație pe care presa internațională a pus-o pe seama sângelui său regal.

„Sunt un jucător rapid, îmi place să creez. Joc și extremă, și număr zece. Îmi place jocul direct și vreau să marchez goluri”, se descria pe el însuși tânărul din Brunei, al cărui idol absolut este brazilianul Ronaldo.

Niciun meci la Marítimo Funchal

Deși considerat un junior talentat, Faiq Bolkiah nu a primit un contract de profesionist în Anglia. Rămas fără angajament după perioada Leicester, a fost „scos din șomaj” în septembrie 2020 de Marítimo Funchal, din prima ligă portugheză.

Faiq nu a jucat niciun meci pentru prima echipă timp de un an și trei luni, în timp ce Marítimo a evitat la mustață retrogradarea. A prins un singur meci pe banca de reserve, cu Sporting, în februarie 2021.

„Când am semnat cu Marítimo, am avut oferte și din La Liga, de la cluburi care voiau să mă ia și să mă împrumute în Segunda División. Nu am vrut să mă duc. Marítimo mi-a zis că voi juca și asta era tot ce îmi doream. Dar nu s-a întâmplat asta și regret că m-am dus acolo. N-au fost onești deloc, a fost multă politică la mijloc”, a declarat Bolkiah într-un interviu pentru presa din Thailanda.

Joacă în Thailanda, unde a înscris un gol

Din Portugalia a plecat la Chonburi, locul trei în Thailanda, unde e legitimat și astăzi. Într-un an și două luni, Faiq a jucat 26 de meciuri, dintre care 16 ca titular. A înscris un singur gol până acum, într-o victorie cu 1-0.

Jefri Bolkiah, tatăl fotbalistului, are 2.300 de mașini de lux, un elicopter, opt avioane private, printre care și un Boeing 747, și diamante estimate la sute de milioane de dolari. Dar ;I un harem de 40 de femei, 3 neveste și 19 copii.

I-a cântat Michael Jackson la ziua de naștere

Când Faiq a împlinit șapte ani, prințul l-a adus la petrecere pe Michael Jackson, cu un avion privat. I-a plătit atunci starului 17 milioane de dolari.

Fotbalistul, care are un tigru ca animal de companie, era un tip umil în vestiar. „N-ai fi zis că e al 12-lea urmaș la tron. Inițial, nimeni de la Chelsea nu știa de unde vine”, povestea Ruben Sammut, fost coleg cu Faiq la juniorii lui Chelsea, pentru The Athletic.