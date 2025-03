Incitare la violență în curtea Internelor: trebuia să le dau două șuturi în fund și două palme după ceafă!

Gică Mihali (59 de ani), fost fotbalist la Dinamo (1991-1995 și 1999-2001), nu vrea să mai audă de spaniolul Pablo Cortacero, care au făcut haos la club în 2020. Fostul component al Generației de Aur se ocupa atunci de juniorii din curtea „câinilor roșii”, care aparține Ministerului de Interne.

„Am stat un an cu U19 la Pantelimon, la Țiriac, la Granitul, vă dați seama... Așa am ajuns în semifinala pe țară. Eu, din Corbeanca, mergeam zilnic până în Pantelimon, neplătit un an. N-a fost ușor.

A fost cea mai neagră perioadă din istoria clubului. Nu-mi mai amintiți de Cortacero, că omul ăla a fost o pată pe istoria lui Dinamo. Cine l-a adus sau cum l-a adus, nu știu. Dar știți ceva? N-o să uit niciodată: la o săptămână după ce a venit Cortacero, eram pe pista stadionului Dinamo cu Țălnar și încă cineva.

Ne uitam la antrenamentul echipei mari, iar Țălnar a zis așa: «Băi, ăștia nu știu cine sunt, dar să vezi ce probleme o să avem cu ei...».

Niște impostori, asta au fost! Ne pare rău că nu și-au luat niște palme după ceafă, că asta le trebuia. Când au venit la cabana mea, Contra le dădea de mâncare, că erau pe aici vai și amar de capul lor.

Când au venit la mine să mă întrebe de ce am nevoie, trebuia să le dau două șuturi în fund și două palme după ceafă. «Ia plecați, bă, dracu’, de aici! Cine sunteți voi? Impostorilor!»”, a declarat Mihali, într-o intervenție la Radio Dinamo 1948.

L-au pus pe Contra antrenor

Pe 13 august 2020, compania Benel International SA, reprezentată de Pablo Cortacero, a devenit acționar majoritar al clubului alb-roșu. Au urmat mai multe transferuri de marcă pentru clubul din șoseaua Ștefan cel Mare 7-9, cum ar fi Borja Valle, Isma Lopez, Juan Camara, Paul Anton sau Aleix Garcia, actualmente jucător la Bayer Leverkusen și un obișnuit în lotul Spaniei, dar și reinstalarea lui Cosmin Contra pe banca tehnică.

Ce a urmat? Multe promisiuni, salarii neplătite și celebra expresie „Proxima semana”, adoptată de suporterii „câinilor” drept laitmotiv în glume. În pauza de iarnă a respectivului sezon, cei mai mulți dintre jucători au părăsit clubul, iar bucureștenii au amânat cu un an iminenta retrogradare. De atunci, liniște totală din partea omului de afaceri din Granada.

Ibericul vine cu amenințări: „Nu este momentul să vorbim pe larg acum, însă ceea ce pot să vă spun este că vânzarea lui Dinamo a fost frauduloasă. Totul va ieși la lumină într-o zi”, a spus Pablo Cortacero pentru digisport.