Imagine rară cu Dan Petrescu abia scăpat din lagărul comunist. A făcut parte dintr-o gașcă de „nemernici fără glorie”

„La sfârșitul primăverii anului 1991, Foggia lui Zdenek Zeman a aterizat nu de pe Lună, ci chiar mai departe - din sudul Italiei - direct în Serie A”, scrie admirativ presa publicația italiană „La Gazzetta dello Sport” în debutul unui articol care își propune să prezinte traiectoria fulminantă a unei echipe mici, Foggia. Titlul materialului este sugestiv: „Nemernicii fără glorie” care au făcut revoluția în Zemanlandia”.

Între 1991 și 1994, Foggia, trupă condusă la acea vreme de antrenorul ceh Zdenek Zeman, a evoluat în Serie A, care la vremea respectivă era considerat cel mai puternic campionat de fotbal din Europa, și, implicit, din lume.

„A reprezentat una dintre cele mai rare și mai fericite anomalii pe care le-a produs vreodată fotbalul italian”, adaugă cotidianul roz despre „gașca nebună” de la Foggia.

Parte din acest miracol a fost românul Dan Petrescu, care în perioada 1991-1993 a jucat sub biciul durului Zeman.

Zeman fuma la foc automat

Italienii au făcut cunoștință cu ofensivul apărător dreapta român în anul 1989, la finala de coșmar din Cupa Campionilor Europeni, Steaua - AC Milan 0-4. „Bursucul” s-a accidentat și a fost nevoit să sară peste Coppa del Mondo 1990. Transferul în Serie A a avut loc un an mai târziu.

Trecut de la Steaua la Foggia, Petrescu a avut un șoc, când a dat de Zeman. „Îi conducea un antrenor care fuma două pachete de Marlboro pe zi, cu un profil de șaman, un zâmbet viclean, tăceri foarte lungi și propoziții trunchiate”, este prezentarea italienilor pentru „magului” Zeman, tehnician care ulterior avea să acuze dopajul practicat de Juventus Torino.

Publicația peninsulară a ilustrat materialul despre Foggia cu o fotografie în care apare și Dan Petrescu. Imaginea a fost surprinsă la mijlocul terenului, înaintea unei partide de campionat. Pozele din acele vremuri sunt extrem de rare.

Făcea foamea cu cehul cel dur

Dan Petrescu nu l-a uitat pe Zdenek Zeman nici după ce s-a întors în România, devenind la rândul lui antrenor de succes. Tehnicianul, care acum are 77 de ani și a lucrat ultima oară la Pescara (2024), era adeptul ședințelor de pregătire fizice prelungite, ceea ce l-a surprins pe fostul internațional român.

Acesta recunoaște, însă, că antrenamentele spartane au dat roade și că pregătirea fizică l-a ajutat foarte mult în următorii ani ai carierei, prezentându-se la un nivel excelent pe durata World Cup 1994.

„Am crezut că mă duc undeva unde e paradis şi când am văzut primul cantonament…25 de zile cu paturi supraetajate, ca în armată. Am zis: «Unde naiba am venit?!». Şi l-am sunat pe Giovanni (n.r. - impresarul Ioan Becali), că nu aveam nici mâncare: «Giovanni, vino şi adu-mi ceva de mâncare, că nici mâncare nu ne dă»”, declara, recent, Dan Petrescu.

În Il Calcio, Dan Petrescu s-a perfecționat din punct de vedere tactic. „De la Zeman am învăţat foarte mult în Italia, e antrenorul care făcea 4 ore pe zi de antrenament. Sincer, m-a rupt în două, m-a făcut să fiu mult mai bun la echipele la care am ajuns. Eu zic că datorită lui Zeman am explodat”, a mai spus fotbalistul crescut de Steaua despre fostul său tehnician, care are în CV echipe precum Parma, Napoli, Roma, Lazio sau Fenerbahce.

Calcio Foggia 1920 este înscrisă în prezent în Serie C.