Iga Swiatek a renunțat la turneul de la Miami: Explicația oferită de liderul mondial

Liderul WTA, poloneza Iga Swiatek, a anunţat miercuri că se retrage de la turneul Miami Open din cauza unei accidentări la o coastă, scrie Reuters. Swiatek, principala favorită, urma să joace direct în turul doi împotriva americancei Claire Liu (59 WTA).

"După turneul de la Doha m-am confruntat cu o infecţie puternică. Acum mi s-a permis să joc, dar din cauza unui episod puternic de tuse m-am ales cu dureri serioase în zona coastelor. Am încercat să rezist, să mă obişnuiesc, am făcut analize specifice, dar, din păcate, am în continuare un disconfort deloc neglijabil, deci nu voi putea juca", a declarat poloneza.

Ea a menţionat că nu va putea face parte nici din echipa Poloniei care va înfrunta, în Billie Jean King Cup, Kazahstanul, la mijlocul lunii aprilie. "Voi anunţa când voi fi refăcută şi unde voi putea juca. Voi respecta recomandările echipei mele medicale", a mai spus Swiatek.

Aşa cum se ştie, Swiatek a fost învinsă în urmă cu câteva zile, în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), de kazaha Elena Rîbakina, cu 6-2, 6-2, ea acuzând de atunci durere în zona coastelor. Astfel, la Miami Open, Claire Liu, care a beneficiat şi în primul tur de retragerea adversarei sale, cehoaica Siniakova, o va înfrunta acum pe austriaca Julia Grabher (94 WTA).