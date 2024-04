Halep, dezvăluire în premieră: Simona a vorbit despre un adevăr incomod din perioada suspendării

Simona Halep (32 de ani, 1.144 WTA) s-a grăbit să joace la Miami Open, la doar câteva zile după ce TAS i-a redus suspendarea de 4 ani pentru dopaj și, în acel moment, fanii înfocați ai româncei au sperat într-un scenariu demn de Hollywood. Concret, cei mai optimiști susținători ai Simonei au crezut că aceasta va trece repede peste perioada de inactivitate, de 18 luni! Desigur, acest lucru e posibil, dar, mai degrabă, ține de un miracol sportiv. Iar miracolele nu se întâmplă în fiecare zi.

Tocmai de aceea, oamenii care au avut o legătură directă cu sportul de performanță au tot avertizat că revenirea lui Halep în tenis, după 18 luni pe tușă, va fi infernală! Iată trei declarații concrete în acest sens:

*Ion Țiriac: Un sportiv care un an e afară mai are nevoie de patru ani să revină la forma pe care o avea! Mai ales la vârsta asta (n.r. – vârsta pe care o are Halep).

*Jennifer Brady: Ca să revin după accidentare, a fost nevoie de răbdare. Multă răbdare! Și de tărie mentală.

*Maria Șarapova: În perioada suspendării, mi-am dat seama că nu pot să am programul intens de pregătire ca înainte, când mergeam în turnee cam zece luni pe an. Am început să cresc intensitatea antrenamentelor cu patru luni înainte de expirarea suspendării. Desigur, antrenamentele nu înlocuiesc niciodată meciurile, dar știam că pot reveni pe teren, fiindcă fizic, dar și mental am avut această dorință.

Halep a admis: s-a antrenat fără intensitate!

Din declarațiile de mai sus poate cea mai importantă e cea dată de Maria Șarapova. Care, la rândul ei, a stat în afara circuitului WTA, timp de 15 luni, din cauza unui dosar de dopaj. După cum se vede, rusoaica a admis, ulterior, că era imposibil să se antreneze la intensitatea normală, cât timp n-avea dreptul să joace. Acum, același lucru l-a recunoscut, în premieră, și Simona Halep, în cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru jurnalistul Gabriel Morariu (Digi Sport).

Aici, constănțeanca de 32 de ani a vorbit mai mult despre relația ei cu antrenorul Carlos Martinez, oferind, mai degrabă, niște declarații de politețe. În schimb, printre rânduri, a făcut și această dezvăluire în premieră. Care explică greutățile cu care se confruntă acum Simona, când încearcă să-și reia activitatea competițională.

„M-am antrenat mult și în pauză, dar nu te antrenezi cu acceași motivație. Acum am un obiectiv să fiu gata pentru următorul turneu. Îmi place (n.r – de antrenorul Carlos Martinez), îl respect și îl admir pentru munca pe care o face. O săptămână am lucrat cu Carlos. A fost o săptămână intensă, am lucrat destul de mult, puțin mai mult decât mă așteptam, pentru că e doar începutul și mie îmi place să o iau ușor, dar are o motivație și un stil pe placul meu. E energic, mă corectează și îmi spune adevarul când nu fac ceva bine. Îmi place foarte mult când cineva cu care lucrez îmi spune adevărul. E bine să te încurajeze, dare e bine să-ți spună și adevărul. Asta îmi face foarte bine pentru că îmi spune ce trebuie să îmbunătățesc, dar o face într-un mod pozitiv. Mă ajută să nu-mi pierd încrederea, pentru că nu e foarte mare încrederea în mine în momentul acesta, pentru că n-am jucat de atâta timp. Dar Carlos e o persoană care mă ajută să mă redescopăr, pentru că am făcut mici schimbări, la joc, tehnic, tactic, la serviciu. E un nou început și nu e ușor emotional, dar sunt pregătită și îmi face plăcere să lucrez cu el. Acum se formează încrederea, acum redescopăr ritmul jocurilor, meciurilor, antrenamentelor grele. Dacă prima săptămână a trecut cu bine, sper ca totul să fie bine în continuare“, a spus Halep pentru Digi Sport.

Românca a și explicat că, deocamdată, Carlos Martinez e într-o perioadă de probă, iar decizia privind prelungirea colaborării se va lua după al doilea Grand Slam al anului (20 mai – 9 iunie).

„Am hotărât, în mare parte, să mai discutăm o dată după Roland Garros, să văd cum mă simt fizic, mental. N-a fost o perioadă ușoară și acum e mai greu decât mă așteptam. Vreau să-mi ofer posibilitatea să mă gândesc după Roland Garros ce voi face în continuare“, a completat Halep.