Discursurile lui Djokovici și Tsitsipas, mai emoționante decât finala în sine! Piele de găină!

Novak Djokovici a câștigat pentru a 10-a oară la Australian Open, învingându-l clar în finală pe Stefanos Tsitsipas, cor 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5). Sârbul a avut un discurs emoționant la final, mulțumindu-i în special lui Goran Ivanisevic pentru sprijinul pe care i l-a acordat în toată această perioadă, dar și adversarului săi, care îl gratulase cu vorbe frumoase.

Novak Djokovici a fost cuprins de emoții la final și s-a părbușit în loja sa, plângând în hohote. Apoi la festivitatea de premiere a avut un discurs extrem de emoționant. A vorbit la superlativ despre Tsitsipas, le-a mulțumit apropiaților, în special lui Ivanisevic, și a spus că este cea mai mare victorie din cariera sa, având în vedere tot prin ce a trecut în ultimele săptămâni. Asta după ce adversarul său din teren a folosit cuvinte alese la adresa sa: sursă de inspirație pentru el și milioane de fani din întreaga lume sau că este cel mai bun jucător din istorie.

"În primul rând vreau să spun că sunt atins de cuvintele lui Stefanos. Îți mulțumesc că ai vorbit atât de frumos și apreciez asta. Ambii vrem să câștigăm când suntem pe teren, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne respectăm. Ne cunoaștem și aprecim efortul celuilalt. A fost o luptă frumoasă și în această seară.

Cu siguranță nu este ultima ta finală de Grand Slam, ai mai mult timp în față decât mine. Felicitări și echipei tale. familiei tale, știu cât de mult timp petreceți ca tu să devi un jucător mai bun. În afara terenului ești unul dintre cei mai profesioniști jucători. Ești o persoană foarte interesantă. Chiar cred asta”, a declarat Novak Djokovici.

”Vreau să spun ceva despre relația dintre Serbia și Grecia. Suntem două țări mici, care nu au o mare tradiție în tenis. Nu am avut prea mulți jucători care să atingă acest nivel. Cred că mesajul pentru toți tinerii din lume care urmăresc asta acum și încearcă să devină tenismenit trebuie să viseze la tot ce e mai frumos, imeni nu trebuie să-ți fure visele, indiferent de unde vi.

Cred că o copilărie cu dificultăți și cu provocări te face mai puternic și cred că eu și Setefanos Tsitsipas sunt două exemple în acest sens. Chiar dacă o singură persoană din lume acceptă visele voastre, găsiți acea persoană șiaveți încredere că puteți reuși!

Următoarele gânduri sunt către echipa mea, către familia mea. Nu știu de unde să încep! Le mulțumesc că tolerează cea mai urâtă parte a personalității mele, atât pe teren cât și în afara lui. Apreciez însă sprijinul, răbdarea și dragostea pe care mi-o oferiți. Goran, nu știu dacă mă vei ierta vreodată pentru toți acești ani. Acest trofeu este al meu așa cum este și al tău, își mulțumesc din toată inima”, a completat Novak Djokovici, noul număr 1 mondial.

Cea mai mare victorie din carieră

A fost unul dintre cele mai dificile turnee, având în vedere circumstanțe, am revenit aici după ce anul trecut nu am jucat anul trecut. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au făcut să mă simt bine primit în Australia. M-au făcut să mă simt confortabil, iar acesta este un motiv pentru care am jucat cel mai bun tenis al carierei mele, aici, pe acest teren, în fața legendarului Rod Laver. Încerc să mă ciupesc să văd dacă este real momentul. Doar echipa și familia știu prin ce am trecut în ultimele 4-5 săptămâni, E cea mai mare victorie din cariera mea, având în vedere circumstanțele", a spus Novak Djokovic la final.