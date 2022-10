David Popovici fascinează datorită corpului său: Concluziile unui elvețian

David Popovici e, probabil, în topul celor mai analizați sportivi din lume, la ora actuală! E și normal să fie așa, având în vedere că puștiul de 18 ani a doborât deja mai multe recorduri și a încheiat perioada iunie – august 2022 cu 11 medalii de aur în probele individuale!

Ultimul care s-a înscris pe lista celor care sunt fascinați, pur și simplu, de David Popovici e elvețianul Luka Gabrilo, fost înotător de performanță. Ca antrenor, acesta a lucrat cu lotul Israelului, cu echipa Filipinei și, începând de anul trecut, îl pregătește și pe Robert Glință (25 de ani).

Invitat de swimswam.com la un dialog în cadrul unui podcast, Luka Gabrilo a vorbit și despre un alt înotător pe care îl urmărește în România: David Popovici. Potrivit gsp.ro, care a preluat declarațiile elvețianului, acesta a remarcat câteva detalii care îl fac unic pe sportivul legitimat la CS Dinamo.

Ce a spus Luka Gabrilo?

*Forma corpului său nu e a unui om, ci a unui delfin, merge deasupra valului când înoată. Atunci când îndoaie mâna, corpul lui se ridică imediat la suprafață. De ce? Pentru că are trei costume de poliuretan pe el, dar unele naturale, iar acest lucru e incredibil. E minunat cum reușește să controleze toate acestea, chiar și atunci când merge în afara bazinului are o postura diferită. Sunt fan yoga și pot recunoaște anumite lucruri. Ceea ce fac el și Adrian (n.r. – antrenorul Adrian Rădulescu) e ceva unic și am avut șansă să privesc acest lucru de aproape. E inspirațional!

*Nu știm nimic despre interacțiunea cu apa, iar acest lucru a fost demonstrat, din nou, când a apărut un tip de 17 ani numit David Popovici și a dat toate teoriile peste cap. Cu felul său unic de a înota, cu forma corpului său a spulberat tot. Sunt lucruri pe care nu le stăpânim în interacțiunea noastră cu apa. De aceea, eu îmi bazez metoda de antrenamente pe numărarea brațelor, pe timp și pe măsurarea acidului lactic.

*David are două chestii la care nu toată lumea are acces: primul e antrenorul său, Adrian (n.r. – Adrian Rădulescu). Acesta un tip liniștit și tăcut, cu picioarele pe pământ. Îl iubesc, suntem prieteni buni. Important e că nu fac mare caz din ce au reușit. Am avut o discuție cu David și i-am spus: «Ascultă-l pe Adrian și lasă-i pe ceilalți din jurul tău care îți spun anumite lucruri, Adrian te va duce departe».

*Și al treilea e mentalitatea sa, am vorbit cu mulți înotători, am fost alături de Ian Thorpe, dar în ziua în care am discutat cu David Popovici, am mers acasă și am vorbit cu mama mea, care e campioană olimpică și încă urmărește sport. I-am zis: «Mamă, pregătește-te, acest băiat va distruge tot ce știm despre înot!». Nu vreau să pun prea multă presiune pe el, dar cred că suntem la începutul unei perioade interesante în înot.

David Popovici, o vară de vis

Mondialele de la Budapesta

*Aur la 100 de metri liber

*Aur la 200 de metri liber

Europenele de juniori de la Otopeni

*Aur la 50 de metri liber

*Aur la 100 de metri liber

*Aur la 200 de metri liber

*Aur la ştafetă 4x100 de metri liber masculin

*Argint la ştafetă 4x100 de metri mixt

Europenele de seniori de la Roma

*Aur la 100 de metri liber

*Aur la 200 de metri liber

Mondialele de juniori de la Lima

*Aur la ştafetă 4x100 de metri liber masculin

*Aur la 200 de metri liber

*Argint la ștafetă mixtă 4x100 metri liber

*Aur la 100 de metri liber