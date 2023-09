Dan Petrescu, eșec acasă cu ultima clasată. Explicații pentru șefii care își pierd răbdarea

Jeonbuk trece printr-o criză de rezultare, după ce sâmbătă dimineața a cedat cu scorul de 1-3, pe teren propriu, împotriva celor de la Gangwon, în etapa cu numărul 30 din Coreea de Sud. În urma acestui rezultat, echipa lui Dan Petrescu a ajuns pe locul 5 în clasament cu 43 de puncte.

Duelul dintre echipa românului și ultima clasată din Coreea s-a disputat pe o ploaie torențială, care a încurcat ambele echipe. La finalul meciului, Dan Petrescu a recunoscut că este dezamăgit de rezultat, mai ales că a fost primul eșec pe teren propriu de când a devenit antrenorul celor de la Jeonbuk. Și cum a ajuns la a 5-a întâlnire fără victorie, ”Bursucul” a simțit nevoia să se justifice, mai ales că șefii clubului sunt nemunțumiți de parcursul formației sud-coreene.

"Așa cum am spus înainte de meci, am simțit absența unor jucători. Sunt foarte dezamăgit pentru că a fost prima mea înfrângere acasă de când am preluat mandatul. Am condus, dar am pierdut pentru că am simțit absența unor jucători cheie.

Am încercat să recuperăm în repriza secundă, dar am pierdut și mai mult. Am primit goluri și din cauza vremii nefavorabile. Mi-am dorit să joc fotbal agresiv, dar a fost greu să umplu golul unor jucători care au lipsit. Probabil vor fi mai multe schimbări în echipă în meciul următor”, a spus Dan Petrescu, după meci.

Ultimele rezultate ale lui Dan Petrescu la Jeonbuk

Jeonbuk - Suwon 1-1

Ulsan - Jeonbuk 1-0

Jeonbuk - Daejeon 1-1

Jeju - Jeonbuk 0-0

Jeonbuk - Gangwon 1-3