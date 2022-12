CFR Cluj înovează: Dansul Poznan, adus în România VIDEO

Popularul dans internațional „Poznan” a fost recreat și în România, suporterii CFR Cluj alăturându-se jucătorilor preferați. Brandul global de casino online, PokerStars Casino, partener oficial al campioanei României, CFR Cluj, a adus împreună suporterii și jucătorii CFR în tribunele stadionului Dr. Constantin Rădulescu pentru a crea un nou moment entuziasmant. Cu această ocazie specială, popularul dans Poznan și-a făcut debutul pe un stadion din România.

Poznan-ul este un dans internațional, un trend construit de suporteri, care reprezintă o formă de celebrare și de susținere a echipei favorite. Cu o istorie de peste 12 ani, „Poznanul” a fost preluat de fani din întreaga lume și a captat atenția în timpul meciurilor de fotbal, devenind ulterior o tradiție în galeriile mai multor cluburi de renume.

Pentru crearea momentului, PokerStars Casino a oferit suporterilor CFR Cluj șansa de a fi prezenți la filmarea video-ului Poznan prin competiții în social media. Câștigătorii au făcut cunoștință cu jucătorii preferați și au primit o eșarfă ediție specială CFR Cluj și PokerStars Casino. Căpitanul Mario Camora, Cristian Manea, Andrei Burcă și Yuri Matias s-au alăturat suporterilor în tribună pentru a simți emoțiile și adrenalina.

„Ne străduim să oferim comunității CFR Cluj momente entuziasmante, iar această ultimă activitate ne continuă misiunea de a oferi fanilor experiențe și premii extraordinare, precum și divertisment” a spus Rebecca McAdam Willetts, director of Partnerships, PR and Consumer Engagement PokerStars. „De-a lungul ultimului an am creat o varietate de experiențe, competiții și conținut care a plasat comunitatea CFR Cluj în mijlocul acțiunii”.

Mario Camora, căpitanul echipei CFR Cluj, a declarat: „Fiecare dintre noi, a fost și este suporter la rândul său. Este un sentiment puternic pe care e greu să îl descriem în cuvinte. Suporterii sunt foarte importanți pentru echipă și pentru noi, jucătorii. Să simți cum te împing acești suporteri minunați e un plus. Ei sunt al 12-lea jucător de care avem nevoie în fiecare meci”.

Andrei Burcă, jucătorul echipei CFR Cluj, a declarat: „Mereu avem nevoie de suporteri și sper să vină în continuare, și pe viitor, în număr cât mai mare, să fie plin stadionul, pentru că doar așa putem face performanță împreună. Mi-a plăcut mult să sar și să dansez alături de fani – e ceva ce orice jucător ar trebui să trăiască”.

PokerStars Casino a început un parteneriat oficial cu CFR Cluj anul trecut. Acesta include prezența PokerStars Casino pe tricourile oficiale de joc și antrenament ale CFR Cluj, precum și la stadion.

