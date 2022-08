Ce a declarat Cristiano Bergodi după prima înfrângere din noul sezon de campionat

Sepsi OSK a suferit prima ├«nfr├óngere din noul sezon de campionat. La finalul, Cristiano Bergodi a vorbit despre evolu╚Ťia echipei sale ╚Öi a transmis c─â data viitoare o s─â aib─â mai mult noroc.

Rapid a reu╚Öit s─â c├ó╚Ötige pe terenul celor de la Sepsi gra╚Ťie unui gol de generic marcat de Alex Ioni╚Ť─â din afara careului. Chiar ╚Öi Bergodi a spus la final c─â reu╚Öita atacantului rapidist a fost una extraordinar─â. El a mai spus c─â echipa sa a f─âcut un meci bun ╚Öi nu le poate repro╚Öa nimic juc─âtorilor.

"Am f─âcut un meci bun. Simt un pic de frustare, pentru c─â am jucat bine. Nu le pot repro╚Öa nimic b─âie╚Ťilor. Fiecare echip─â alege strategia, nu m─â prive╚Öte cum a jucat Rapid, au fost pragmatici. Am luat un gol dintr-o execu╚Ťie extraordinar─â ╚Öi a╚Öa s-a terminat.

Nu vorbesc de juc─âtori ├«n mod individual, am jucat bine, poate data viitoare o s─â avem mai mult noroc. Am plimbat mingea, ne-am creat multe situa╚Ťii. Punctele merg la ei", a declarat antrenorul italian.

Sepsi bifeaz─â prima ├«nfr├óngere din Superlig─â ╚Öi r─âm├óne pe penultimul loc de play-off, acumul├ónd 10 puncte ├«n primele 7 etape de campionat. De cealalt─â parte, Rapid urc─â pe prima pozi╚Ťie cu 15 puncte, cel pu╚Ťin p├ón─â la finalul acestei etape.┬á