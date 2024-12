Cauza morții lui Helmut Duckadam. O viață marcată de intervenții chirurgicale

Helmut Duckadam, câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986 cu Steaua, a murit la Spitalul Militar din Capitală, vestea neconfirmată de familie fiind dată de fostul său coleg, Marcel Pușcaș.

Fostul mare portar s-a stins la 65 de ani, în noaptea de duminică spre luni, după ce sâmbătă fusese mutat de la Spitalul Universitar la Spitalul Militar. I-a cedat inima, după ce la finalul lunii septembrie fusese operat pe cord deschis, din cauza problemelor la aortă, cea mai mare arteră din organism.

Viața ”Eroului de la Sevilla” a fost marcată de o mulțime de operații, majoritatea cauzate de problemele vasculare cu care s-a confruntat încă de când era în activitate.

Prima a avut loc chiar în 1986, chiar după evoluția senzațională din finala câștigată la loviturile de departajare contra Barcelonei. Un cheag de sânge îi bloca circulația în braț, astfel că a fost operat la București, la Spitalul Militar. A doua intervenție la mână a avut loc 12 ani mai târziu, urmată de alte două, în 2009 și 2012.

Operat și la genunchi

În 2004, Helmut Duckadam a suportat prima operație la genunchiul stâng, din cauza acumulării de lichid. Un an mai târziu, aceeași intervenție are loc la cel drept.

„E greu… Dacă ai probleme de sănătate, așa cum am eu, chiar e dificil, dar nu avem ce să facem. Eu am avut opt operații grele, complicate. Opt! Nu e atât de plăcut când știi asta… În fiecare dimineață iau un pumn de pastile. Nu exagerez! Am 20 de medicamente pe care trebuie să le iau zilnic. Unele pentru coagularea sângelui, pentru circulație, pentru tensiune, pentru stomac, unele pe post de pansament gastric", a povestit Helmut Duckadam în trecut.

Fostul mare portar a evoluat în 133 de meciuri pe prima scenă, are două prezențe la națională şi 11 în cupele europene. A câștigat un titlu de campion și o cupă a României (1985) şi Cupa Campionilor Europeni (1986). A fost desemnat cel mai bun fotbalist român al anului în 1986. S-a retras din fotbal la 27 de ani, din cauza problemelor vasculare.