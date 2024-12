Destinul ciudat al lui Duckadam: glorie pentru Armată, plătit de Interne

Helmut Duckadam, fostul mare portar al Stelei, primea lunar aproximativ 10.000 de lei de la statul român, fiind și ambasador, din februarie 2023, al casei de pariuri Stanleybet.

Banii pe care îi primea fostul mare portar nu veneau din același loc. Mai exact, Helmut Duckadam încasa pensie de la Ministerul de Interne, o rentă viageră pentru câștigarea Cupei Campionilor și o indemnizație de revoluționar.

Pentru că a câștigat Cupa Campionilor Europeni, Duckadam lua de la stat 6240 de lei. Doar el și alți 3 foști coechipieri primesc această indemnizație, este vorba de Ștefan Iovan, Mihail Majearu și Adrian Bumbescu.

A lucrat la vamă

Duckadam mai încasa alți aproximativ 2.000 de lei pentru că a primit titlul de ”Luptător pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 – Luptător cu rol determinant”, iar 1.800 de lei vin de la Ministerul de Interne.

„Eu am avut treabă cu armata doar trei ani în perioada în care am fost fotbalist la Steaua, acolo unde am avut și grad militar, dar de 34 de ani nu mai am nicio treabă cu Armata și nu primesc nicio pensie de la Ministerul Apărării Naționale. Eu primesc 1.800 lei pensie de la Ministerul de Interne. Știți că o perioadă am lucrat în vamă. Așa că eu consider că am lămurit și problema cu pensia mea militară”, declara Helmut Duckadam, în urmă cu ceva vreme.

Veniturile și le suplimenta în calitate de ambasador al casei de pariuri Stanleybet.