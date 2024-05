Calhanoglu a sunat în România după ce a petrecut pe manele titlul câștigat cu Inter. „L-a făcut milionar pe Cercel”

Mijlocașul turc Hakan Calhanoglu a fost sufletul petrecerii celor de lnter Milano, după ce lombarzii au câștigat titlul în Italia. El a făcut show cu melodia „Made in România” a lui Ionuț Cercel, care a fost cântată minute bune de toți coechipierii săi.

Vedeta lui Inter Milano a vorbit cu antrenorul FCSB - cei doi s-au felicitat reciproc pentru câștigarea titlurilor naționale - și au discutat și despre melodia care a făcut furori în lume după ce a fost promovată de jucătorii campioanei Italiei. În 2012, Hakan Calhanoglu şi Elias Charalambous au fost colegi în Germania la Karlsruher şi au rămas în relaţii bune. Ca şi jucătorii de la Inter, şi cei de la FCSB au ascultat la petrecerea de titlu aceeaşi melodie care a devenit virală.

„Da, am vorbit, l-am sunat, apoi el m-a sunat. Cunoaşteţi relaţia pe care o am cu el, el petrece în fiecare zi. El a făcut faimoasă o melodie românească. (n.r. - Tu i-ai trimis acel cântec?) Nu. Am fost surprins, să fiu sincer. Am glumit cu Hakan în legătură cu melodia şi i-am zis că l-a făcut (n.r. - pe interpret) faimos şi o să îl facă milionar.

Nu am vorbit prea mult, doar am glumit în legătură cu cântecul, i-am văzut şi pe restul jucătorilor că i-au urmat exemplul şi au cântat. A fost foarte drăguţ, am fost puţin surprins, dar i-am văzut şi pe jucătorii noştri după meci că au cântat acelaşi cântec. E o melodie la modă. Am văzut un copil cântând această melodie”, a spus Elias Charalambous la orangesport.ro.

Ca și FCSB, Inter a devenit matematic campioană cu mai multe etape înainte de finalul sezonului. După partida câștigată cu AC Milan, nerazzurii au sărbătorit titlul pe teren, în faţa fanilor, dar și în vestiar cântând şi dansând pe maneaua „Made in Romania”, interpretată de Ionuţ Cercel.