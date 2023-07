Becali are legătură directă cu Ciolacu: Ce i-a promis premierul României

FCSB redevine, în această vară, o echipă care se va muta „cu cortul“. Asta deoarece Arena Națională va fi blocată de organizarea mai multor concerte până în luna august. Ceea ce înseamnă că FCSB are o problemă arzătoare! În primul rând, pentru partida cu Dinamo din etapa a 2-a a Superligii în care e gazda întâlnirii. Derby-ul e programat pentru data de 22 iulie (ora 21.30).

Deocamdată, nu se știe însă numele stadionului care va găzdui această confruntare. Totuși, patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, a dezvăluit, astăzi, că e încrezător că Marcel Ciolacu va facilita disputarea meciului pe Stadionul Steaua! E un anunț surprinzător, în condițiile în care, după cum se știe, FCSB e o echipă interzisă în Ghencea, având în vedere că are mai multe procese pe rol cu Clubul Sportiv al Armatei.

Ce a declarat Gigi Becali?

*Eu cred că vom juca acolo, în Ghencea. Au tot făcut figuri, tralala, tralala...

*Eu nu am vorbit cu Ciolacu, dar îi voi da un telefon ca să-i mulțumesc pentru ce a spus. Am și eu o informații. Ciolacu a zis și a dat ordin: «Eu nu sunt glugă de coceni. Am promis și mă țin de cuvânt. I-am promis lui Gigi că Steaua va juca pe Ghencea. Rezolvați problema».

*Vom juca 100% pe Ghencea. Eu am înțeles că le e frică de Talpan... Milă... Vă dați seama? Cât e Ciolacu premier, nu-mi e frică. Unde să joci în altă partide? Vom juca în Ghencea și pe Arcul de Triumf. Iar pe Arenă vom juca meciurile tari. De ce să-mi fie frică pe Ghencea? Ce incidente să fie? Avem Miliție. Miliția de ce? Dacă ești vagabond te arestează și faci pușcărie.