Să râdem cu Gigi! Becali a împlinit 65 de ani. 50 de „perle” demențiale ale patronului FCSB

Gigi Becali, patronul de la FCSB, împlinește astăzi 65 de ani. Născut la Vădeni, în județul Brăila, pe 25 iunie 1958, omul de afaceri a intrat în atenția lumii la finalul anilor ’90, când ce s-a implicat la Steaua București.

Iată un top al celor 50 citate memorabile ale lui Gigi Becali, realizat de Digi Sport.

„Meritul pentru titlul câștigat de Steaua e 50% al lui Olăroiu și 50% al lui Protasov, dar cel mai mare merit e al meu.”

„Nici nu știți ce sensibilitate am eu în suflet, dar nu știu să mă exprim. Dacă aș ști, aș vorbi mai frumos decât Liiceanu și Pleșu.”

„Tu ești femeie, deci mai puțin cu inteligența. Ai vreo femeie care să fie campioană la șah?! Niciodată o femeie nu poate să bată un bărbat la șah!”

„Am citit “Manualul războinicului luminii” cu două markere. Cu galben am subliniat pasajele care mi-au plăcut și unde m-am identificat cu eroul cărții, iar cu verde pe cele care nu mi-au plăcut și nu le-am citit.”

„Dacă mă respecți o dată, te respect și eu tot o dată. Dacă nu mă respecți o dată, eu nu te respect de cinci ori.”

Ceartă fără jigniri. Oligofren vs zdreanță

„M-am certat cu Mitică Dragomir, dar fără jigniri. El m-a făcut oligofren, eu l-am făcut zdreanță, dar nu ne-am insultat. În schimb Marian Iancu e obraznic și umblă cu tot felul de jargoane care nu e bine să le dai la presă.”

„Știți cât de mult scuip eu televizorul la mine acasă? Cum văd un nenorocit care vorbește de binele public, cum îi trag un scuipat.”

„După ce-am văzut filmul Mihai Viteazul, mi-am zis că vreau să fac și eu pentru România ce-a făcut Mihai Viteazul sau măcar Amza Pellea.”

„Am vorbit cu văru-meu Giovani și cu Victor să facem un partid care să fim mai tari ca frații Kennedy. Am fi condus România. Dar n-au vrut, fraierii.”

„Două ore și jumătate n-a existat nicio secundă în care să nu fiu campion.”

„Eu am ajuns aici pe labele mele de urs și pe sabia mea.”

Face istorie când se dă jos din pat

„Eu cu viața mea, în fiecare dimineață de când mă dau jos din pat, fac istorie.”

„M-am lăsat de fumat fiindcă dacă fumam însemna că țigara era mai puternică decât mine, și-atunci cum mai puteam eu să conduc țara?”

„Steaua va purta zimbrul lui RAFO pe piept pentru un milion de euro. Asta înseamnă că Steaua nu-și murdărește tricourile decât pentru sume care merită.”

„Dacă marcăm un gol la început, pe urmă putem să jucăm și la 0-0.”

„N-are cum să mă bată Copos pe mine în postul Paștelui. El e utecist, eu sunt creștin. Păi credeți că Dumnezeu nu vede?”

„Dacă tot pupă icoanele de dimineață până seara, Iordănescu trebuia să se înscrie într-un partid creștin-democrat, nu social-democrat.”

Când se retrage printre oi

„Atunci când sunt supărat, mă retrag între oile mele și mă liniștesc.”

„Da’ cine e dom’ne Nichita Stănescu ăsta? A adus mai mulți bani decât mine în România?”

„Dumnezeu e cel mai tare serviciu de informații din lume – știe tot, chiar și-un fir de păr”

„Becali e un brand. Eu la Avicola Iași pot să fac pui Gigi Becali, dacă vreau.”

„Becalizarea României înseamnă că România este într-un cancer moral și spiritual din care se va salva prin becalizare.”

„Eu în tinerețe eram amfitrion pe oriunde mă duceam.”

„Se omoară oamenii între ei și, după aceea, după nu știu câți ani, se împacă.”

Tăriceanu - Very Important papagal

„Tăriceanu, VIP? Vă spun eu ce VIP e, Very Important Papagal. Auzi la el, ce tupeu obraznic!”

„Mie nu-mi place să citesc, că-mi lăcrimează ochii, mă-nțelegi, mă dor ochii.”

„Dacă îmi dai un deget, îți dau toată mâna, dacă îmi iei un deget, îți tai mâna.”

„Dacă nu vă convine de mine, eu plec în pelerinaj.”

„Este voința lui Dumnezeu ca eu să pasc acest popor.”

„Partidul Noua Generație are o orientare de centru, când la stânga, când la dreapta, de la caz la caz.”

„Sunt în silenzio stampa. Dar doar pentru ziariști. Vorbesc numai cu televiziunile.”

„Eu am înțeles că vorbim despre afaceriștii adevărați. Acest Cocoș este un papagal.”

Oameni serioși, din lumea interlopă

„Am vorbit chiar zilele trecute cu mai mulți parteneri de afaceri. Oameni serioși, din lumea interlopă.”

„Imnul Stelei va fi o melodie religioasă și o să o cânt eu, că sunt talentat!”

„Globurile astea de pe internet sunt controlate de securisto-comuniști!”

„Într-adevăr, eu am sfătuit-o pe Alina să nu mai jignească pentru că nu este frumos. I-am zis: «Măi, fină, păi ce, tu vorbești așa, spui «zdreanță»? Cum să-i spui «zdreanță»?!...». Dar una e să vorbești și alta e să botezi. Păi ce, eu botez copiii lui Borcea cu toate curvele?”

"Dacă Becali are bani, eu sunt prost?"

Misogin doar din punct de vedere al religiei

"Este adevărat că eu sunt misogin, dar din punct de vedere al religiei. Nu văd femeile în funcții foarte mari, pentru că așa spune cartea sfântă."

"Eu mi-am pus Boom TV asta, de curând. Și la Boom TV sunt și două programe porno. Și i-am spus lu' ăla: "Băi, astea scoate-mi-le!" În primul rând, n-am nevoie. În al doilea rând, dacă le am, mă uit la ele."

"Nu mai e mult până mai e foarte puțin".

"Borcea spune că are echipă de cinci stele? El poate să spună că are echipă de cinci câini. Eu am echipă de cinci stele. La fel și Rapid, poate să spună că are echipă de cinci vagoane."

"O hahaleră nu se compară cu cineva care... nu e hahaleră."

"Am promis că pe trădătorul acesta de Dan Voiculescu o să-l distrug până când o să-l nenorocesc."

"La botezul copilului lui Dică am băut șampanie si după aia am spart paharul fiindcă așa sunt eu: sunt un om care am sentimente, care trăiesc. "

"Middlesbrough s-a calificat în fața lui Basel fiindcă mi-a făcut mie Dumnezeu plăcerea să jucăm cu ei și să-mi iau cămăși din Anglia."

Cum a refăcut relația dintre români și Dumnezeu

"Pe tata nu putea sa-l atingă nici o femeie, că-i zicea: "Ia mâna de pe mine, că-mi moare o oaie".

"Antrenorul trebuie să fie şi tehnician şi părinte şi psiholog. Dacă nu e bun psiholog, mă bag eu."

"Dumnezeu e consilierul meu."

"Prieteniile sunt relaţiile interumane cu oameni care ai un interes şi pe urmă ai o chimie."

"Tocmai am fost la Muntele Athos şi am mai dat un milion şi o sută de mii de euro, ca să refac relaţia dintre români şi Dumnezeu."