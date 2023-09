Andreea Raducanu, despre cazul Halep: „Nimeni nu îi va lua performanţele obţinute, nici talentul pe care îl are”

Andreea Răducanu, fostă campioană olimpică și mondială, a vorbit despre cazul jucătoarei de tenis Simona Halep, la evenimentul de lansare a Săptămânii Europene a Sportului. Aceasta este de părere că, indiferent de sentința definitivă în cazul Simonei Halep, nimeni nu îi poate lua sportivei performanţele realizate pe terenul de tenis, potrivit Eurosport.

"Simona este o sportivă excepţională şi punct. Ea a făcut cinste acestei ţări prin rezultatele pe care le-a obţinut la un nivel destul de înalt, chiar dacă verdictul rămâne acelaşi. Indiferent de sentinţa definitivă nimeni nu îi va lua performanţele obţinute, nici talentul pe care îl are. Situaţia complicată este legată de faptul că această penalizare vine pentru ea într-un moment delicat... în sensul că va fi destul de dificil să aştepte până trece perioada de suspendare pentru a putea reveni în arena competiţională. Nu am avut o discuţie cu Simona pentru a vă mărturisi exact ceea ce simte, dar îmi imaginez că e destul de complicat să îţi găseşti cuvintele pentru a descrie perioada pe care o traversează ea acum", a spus Andreea Răducanu, prezentă la evenimentul de lansare a Săptămânii Europene a Sportului, potrivit Eurosport.

Andreea Răducanu a trecut acum 23 de ani printr-un caz de dopaj, la Jocurile Olimpice din 2000. Aceasta fusese tratată cu Nurofen de medicul lotului național de gimnastică al României. Gimnasta a pierdut atunci aurul olimpic câștigat la individual compus. Doctorul echipei României care a greșit a fost găsit vinovat de neglijență, pentru că ar fi trebuit să știe că medicamentul respectiv conține o substanță interzisă.

Fosta gimnastă speră ca Tribunalul de Arbitraj Sportiv să reducă suspendarea de 4 ani primită în primă instanţă de Simona Halep.

"Situaţia Simonei este delicată, fără doar şi poate, aşa s-a întâmplat şi în cazul meu. Orice eveniment de genul acesta care te scoate din cursul firesc de a face performanţă în sport este extrem de neplăcut. Toţi suntem alături acum de ea. Simona are situaţia ei, este diferită de a mea. Spre deosebire de situaţia mea, sper ca la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care nu este chiar stat în stat cum a fost Comitetul Olimpic Internaţional în cazul meu, să aibă o şansă în plus. Aşa că din partea noastră ea are toată susţinere şi încrederea. Nu cred că cineva pune la îndoială talentul, bunăvoinţa, implicarea şi corectitudinea cu care ea a practicat tenis la un nivel foarte înalt până acum", a adăugat fosta gimnastă, potrivit surselor citate.