5 căi prin care Alcaraz îi spulberă visul lui Djokovici în finala Wimbledon 2023. Ce spun specialiștii

Ca un paradox, Carlos Alcaraz pornește ca outsider în disputa de azi cu Novak Djokovici, chiar dacă el este jucătorul care conduce în clasamentul ATP. Sârbul e văzut mare favorit, mai ales că se află într-o cursă nebună, în tentativa de a spulbera repere istorice. Însă spaniolul este la rândul său într-o formă de zile mari și cu siguranță că îi va oferi lui Nole cea mai puternică replică de la actuala ediție a turneului de la Wimbledon.

Pe lângă avantajul exuberanței tinereții - care se poate întoarce împotriva sa, ca la Roland Garros, dacă nu e gestionată cum trebuie -, Carlos Alcaraz va mai avea de partea sa publicul londonez, nu prea generos cu Novak Djokovici pe parcursul turneului.

În afară de aceste două lucruri, specialiștii în tenis au identificat 5 căi prin care spaniolul poate distruge visul lui Nole de a se încorona cel mai bun jucător de tenis din toate timpurile (mai are de câștigat un Grand Slam pentru a o agala pe Margaret Court).

Eficiență la serviciu

1. Să fie la fel de eficient la serviciu ca în partidele cu Rune și Medvedev. Acum, în fața sa se va afla cel mai bun jucător la retur din istorie, iar dacă serviciul nu îi funcționează la potențial maxim, șansele să se impună scad drastic. Alcaraz trebuie să îl pună sub presiune pe Djokovici rapid în punct, altfel sârbul nu îl va ierta.

2. Djokovici servește perfect cu primul, dar a arătat că nu e la fel de sigur pe serviciul doi. Dacă Alcaraz va juca lung și apăsat la retur, nu îi va oferi timp adversarului și va avea ocazia să ia inițiativa în punct.

3. Să nu cedeze în momentele cheie. Djokovici e de neînvins în tie-breakuri și gestionează perfect momentele din finalul seturilor sau punctele în care are de înfruntat mingi de break. Pentru a avea o șansă, Carlitos trebuie să procedeze exact ca în partida cu Rune, care, deși a stat aproape de el în majoritatea game-urilor, a clacat sub presiune în momentele decisive.

Relaxare, nu încrâncenare

4. Să fie mult mai relaxat decât la Roland Garros. Numărul unu mondial susține, la nivel declarativ, că nu resimte presiunea, dar în semifinala de la French Open, contra lui Djokovic, crampele au apărut și ca urmare a faptului că întregul corp i-a fost contractat ca urmare a mizei. Alcaraz trebuie să conștientizeze că, deși e pe locul 1 mondial, e outsiderul din finala Wimbledon și să încerce să se bucure de finală. La 20 de ani, cu siguranță că pentru el vor mai urma multe alte dispute în ultimele acte ale turneelor de Grand Slam, astfel că duminică ar trebui să fie relaxat și să gândească pozitiv.

5. Să folosească presiunea pe care Djokovic o va resimți în avantajul său. Nole are ocazia să se distanțeze decisiv de Nadal în lupta pentru cel mai titrat jucător din istorie (ar face 24 de Grand Slam-uri). De asemenea, sârbul visează la Marele Șlem absolut (câștigarea tuturor celor 4 turnee de top într-un sezon), performanță care i-a fost interzisă de Medvedev, în finala US Open 2021. Așadar, sârbul va fi cu siguranță încordat, iar Carlitos are nevoie să fructifice la maximum astfel de momente.

Finala dintre Novak Djokovici și Carlos Alcaraz se dispută astăzi, de la ora 16.00, și poate fi urmărită în direct la Eurosport 2.