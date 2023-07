Novak Djokovici, în război cu fanii la Wimbledon. Ironii pe teren, după ce l-au scos din sărite VIDEO

Novak Djokovici s-a calificat vineri în finala de la Wimbledon 2023, după ce l-a învins în 3 seturi pe Jannik Sinner, scor 6-3, 6-4, 7-6 (4). Duminică, Nole joacă ultimul act contra spaniolului Carlos Alcaraz, numărul 1 mondial și singurul jucător capabil să-l învingă pe sârb la momentul actual.

În setul 3, la 5-4 și 40-15 în favoarea lui Sinner, când italianul avea două mingi de set, un fan a vorbit exact în momentul în care Djokovici a servit. Vizibil deranjat, campionul sârb a avut o reacție ironică și a început să aplaude. Apoi, Nole a reușit chiar să câștige game pentru a egala la 5, moment în care i-a ironizat pe cei prezenți în tribune: s-a făcut că-și șterge lacrimile, ca să arate cât de tare îl afectează cei care sunt împotriva lui.

Este pentru prima dată când sârbul are o astfel de reacție față de cei prezenți în tribune. Mai mult de atât, el a fost surprins de comentatorul Eurosport în timp ce înjura în limba maternă. Cel mai probabil, arbitrul de scaun nu a înțeles ce a spus Nole și nu l-a penalizat.

34 de victorii consecutive la Wimbledon

Novak Djokovici are 34 de victorii consecutive la Wimbledon, câștigând trofeul în 2018, 2019, 2021 și 2022 și calificându-se în finala din 2023. Totodată, Nole a ajuns la 35 de finale de Grand Slam, un record all-time. Sârbul va juca a treia finală de Grand Slam din acest an, după cele două câştigate la Australian Open şi Roland Garros, ultima chiar în fața adversarului de duminică, ibericul Carlos Alcaraz.

Spaniolul, lider mondial, s-a calificat în premieră în finală la Wimbledon, după victoria clară în fața lui Daniil Medvedev (27 de ani, 3 ATP), 6-3, 6-3, 6-3, în doar o oră și 52 de minute. Carlos Alcaraz are 11 victorii consecutive pe iarbă, în condițiile în care a câștigat turneul de la Queen’s chiar înainte de Wimbledon. Până la ediția din acest an, Alcaraz nu reușise să depășească faza optimilor de finală la All England Club.

Luptă pentru a-i egala pe Federer și Margaret Court

Sârbul luptă duminică (ora 16.00, în direct la Eurosport) pentru cucerirea celui de-al optulea său titlu la Wimbledon, performanţă ce i-ar permite să egaleze recordul de succese în această competiţie, deţinut de elveţianul Roger Federer, dar și pentru a egala recordul absolut de trofee de Grand Slam, deţinut de australianca Margaret Court (24).

În schimb, Carlos Alcaraz va juca abia a doua finală de Grand Slam din carieră. Tânărul spaniol s-a impus în 2022 la US Open. Cei doi superjucători s-au mai înfruntat de două ori în circuitul ATP, împărțindu-și victoriile.

Wimbledon, semifinale, masculin

Novak Djokovici - Jannick Sinner 6-3, 6-4, 7-6

Carlos Salcaraz - Daniil Medvedev 6-3, 6-3, 6-3