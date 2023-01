Staruri ale muzicii rock, la Graceland, pentru a-i aduce un ultim omagiu Lisei Marie Presley VIDEO

Membri ai familiei, prieteni, staruri rock dar şi fani s-au adunat duminică la Graceland pentru a-şi lua la revedere de la Lisa Marie Presley, singurul copil al lui Elvis şi Priscilla Presley, transmite luni DPA.

Printre cei care au participat la serviciul memorial desfăşurat la reşedinţa lui Elvis Presley din Memphis, Tennessee, s-au numărat muzicienii Billy Corgan, Alanis Morissette şi Axl Rose, precum şi Priscilla Presley. Ceremonia a fost transmisă în direct prin serviciul Vimeo şi este disponibilă pe această platformă, conform Agerpres.

Lisa Marie Presley a murit la 12 ianuarie, la vârsta de 54 de ani, în urma unui stop cardiac. Lisa are trei fete, Riley Keough, 33 de ani, Harper Lockwood, 14,

şi Finley Lockwood, 14. Fiul ei, Benjamin Keough, s-a sinucis în iulie 2020 la vârsta de 27 de ani.

În locul unui elogiu personal, Priscilla Presley i-a adus un omagiu fiicei sale citind un mesaj pe care l-a scris una dintre nepoatele sale.

"Nu ştiu ce cuvinte să aleg pentru a vorbi despre mama mea. Adevărul este că sunt prea multe'', a citit Priscilla Presley în locul nepoatei sale. ''Lisa Marie Presley a fost un model, un supererou pentru mulţi oameni din această lume. Dar mama a fost modelul meu, supereroul meu în multe, multe feluri... Ea ştia că se apropie de sfârşit. Vina supravieţuitorului, ar spune unii. Dar o inimă frântă i-a fost sfârşitul. Acum este acasă, unde este locul ei, dar inima mea plânge după dragostea ei. Ştia că o iubesc. Mă tem că nu o voi mai atinge niciodată, dar spiritul ei este mereu cu mine".

În timpul comemorării, Billy Corgan, solistul formaţiei Smashing Pumpkins a interpretat o variantă acustică a piesei "To Sheila", iar Alanis Morissette a interpretat la pian piesa "Rest". Unul dintre ultimii interpreţi care i-au adus un omagiu Lisei Marie Presley a fost Axl Rose, solistul formaţiei Guns N' Roses, care a interpretat la pian piesa "November Rain".

"Mă simt ca şi când ar trebui să-i dau un mesaj Lisei chiar acum, să-i spun că sunt aici, să-i spun că toată lumea este minunată. Nu mi-aş fi închipuit niciodată, nici într-un milion de ani că voi veni aici să cânt, în aceste circumstanţe", a declarat Axl Rose. "Este cu adevărat sfâşietor, pentru mine şi pentru toţi cei care au venit aici", a adăugat el.

Lisa Marie Presley şi-a început cariera muzicală în anii 2000 cu două albume, "To Who It May Concern" şi "Now What", care au ajuns în top 10 al clasamentului albumelor Billboard 200.

Ea a fost căsătorită şi a divorţat de patru ori, inclusiv cu starul pop Michael Jackson şi cu actorul Nicholas Cage.

A fost singurul copil al uneia dintre cele mai mari vedete a scenei muzicale americane şi avea 9 ani în 1977 când Elvis Presley a murit din cauza insuficienţei cardiace, la 42 de ani, la Graceland. Conacul este în prezent o populară atracţie turistică.

Elvis Presley şi alţi membri ai familiei sale sunt înmormântaţi la Meditation Garden de la Graceland.