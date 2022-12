Sebastian Dobrincu despre „Survivor“: „ E a doua oară când mă duc să fac foamea în țări străine“ VIDEO

Tânărul antreprenor a acceptat provocarea pentru că nu mai „sunt multe lucruri care îl mișcă“, deși nici părinții, nici iubita nu sunt deloc încântați.

Antreprenor tech, investitor și artist, Sebastian Dobrincu (23 de ani) este unul dintre concurenții din tribul Faimoșilor, de la reality-show-ul „Survivor“, care va începe anul viitor, la Pro TV. Tânărul milionar reunoaște că nici părinții, nici iubita sa, cântăreața Ioana Ignat, nu sunt încântați de plecarea lui în jungla din Republica Dominicană, unde nu va avea deloc acces la tehnologie câteva luni, pe durata concursului.

„Poate sună ciudat, dar nu sunt multe lucruri în viață care mă mai mișcă. Am reușit să fiu stabil financiar, să nu mai am grija banilor, să am relații apropiate cu oameni dragi, pe planul acesta mă simt împlinit. Așa că o provocare de genul acesta e oricând binevenită, cu-atât mai mult cu cât sunt extremist. Am plecat la 17 ani de-acasă, în New York, unde nu știam pe nimeni. Am dormit pe jos, am mâncat de pe-o zi pe alta. E continuarea firească a ceea ce am făcut deja“, a spus Dobrincu despre participarea la reality-show-ul de la Pro TV.

„Ai mei sunt la al doilea șoc, e a doua oară când plec din țară și mă duc să fac foamea în țări străine. Reacția a fost mai rea acum, când le-am spus că mă duc la «Survivor» decât a fost atunci când am plecat la 17 ani de acasă. Încă se întreabă de ce fac asta, când aici am toate condițiile. Sunt curios cât rezistă acest Sebastian în junglă fără mâncare, fără tehnologie. Am emoția asta, ce se va întâmpla cu afacerile, cu oamenii dragi. Oare câte evenimente se vor întâmpla la nivel global?“, a adăugat el.

Ce spune iubita lui Sebastian Dobrincu

„Imaginea mea publică nu se «pupă» cu cine sunt eu. Toată viața mi-a plăcut să mă murdăresc pe mâini, să creez cu mâna mea, să dau cu capul de pereți, să găsesc soluții, nu să mi se ofere pe tavă“, a încheiat Sebastian Dobrincu.

Cântăreața Ioana Ignat, nu este nici ea încântată de faptul că va sta departe de iubitul ei mai multe luni, iar acesta nu va avea acces la telefon sau tehnologie. Cei doi au colaborat mai întâi pe plan muzical, au lansat două piese împreună, apoi relația lor profesională s-a transformat într-una de iubire.

„Nu îmi surâde ideea. O să fie plecat atâta timp, șase luni e destul de mult. Dar îl susțin în tot ceea ce face. Am încredere în abilitățile lui fizice, psihice”, a declarat Ioana Ignat la Pro TV.

Reality-show-ul prezentat de Daniel Pavel va debuta la începutul anului viitor, la Pro TV. Premiul este în valoare de 100.000 de euro. Cei 12 concurenți din tribul Faimoșilor sunt: Carmen Grebenişan (influencer), Ionuţ Iftimoaie (fost luptător K1), Jorge (cântăreț, prezentator TV), Ada Dumitru (actriţă), Doc - Vlad Munteanu (cântăreț hip-hop), Maria Constantin (cântăreață muzică populară), Bianca Patrichi (dansatoare şi coregraf), Remus Boroiu (antrenor fitness), Vica Blochina, Sebastian Dobrincu (antreprenor și membru al juriului la „Imperiul Leilor“), Ştefania Stănilă (fostă gimnastă), Gheboasă (manelist).