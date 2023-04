Marele regret al actorului George Mihăiță. Cum și-a câștigat primii bani. „Eram artistul familiei”

George Mihăiță nu a fost un elev eminent, însă și-a dovedit talentul artistic încă de mic copil. Acum, la vârsta de 74 de ani, actorul Generației de Aur a reușit să își apropie publicul tânăr, datorită rolului său din serialul „Clanul”, unul dintre cele mai populare la ora actuală.

La vârsta de 74 de ani, cariera actorului George Mihăiță este, în continuare, în plină ascensiune. Tinerii îl știu drept Bebe Măcelaru, zis și Tătuțu, personaj căruia îi dă viață în serialul „Clanul”. Nostalgic, artistul își amintește cu mare plăcere de perioada copilăriei.

Copilăria, cea mai frumoasă perioadă a actorului George Mihăiță

Actorul, născut la Moreni, se amuză, recunoscând că nu a fost cel mai strălucit elev la învățătură. Deși nu i-a plăcut prea mult cartea și a adunat note de 4, spune că, în schimb, l-a pasionat acordeonul. Cântatul îi umplea inima de bucurie. În aceeași perioadă, el a început să cocheteze și cu actoria și a urcat pe scenă, pentru prima dată, la casa de cultură.

„Copilăria a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Eram „peste toate stăpân”. Râdeau profesorii, la școală, și curgeau notele de 4. O bucurie! Cântam la acordeon… Activam ca actor amator pe scena casei de cultură.”, povestește George Mihăiță, citat de EVZ.

Spre ciuda fratelui său, părinții nici nu îl puneau la treburi gospodărești.

„Ce treburi gospodărești? Eram artistul familiei… cum să-mi rup degetele? Țin minte, fratele meu mai mare săpa o groapă de 1 metru și ceva… W.C în curte. El în groapă, la sapă, eu, pe mal, la acordeon”, mărturisește actorul.

Cum a câștigat primii bani

Primii bani i-a câștigat tot din artă. Nu a făcut parte dintr-o familie înstărită, însă a rămas cu cele mai frumoase amintiri. Adolescent fiind a început să dea spectacole de păpuși, chiar în curtea casei sale. Ulterior, la vârsta de numai 19 ani, a primit și primul său rol într-un film.

„Primii bani i-am câștigat dând spectacole de păpuși în curtea casei, în cotețul câinelui (l-ați văzut cumva pe zdreanță?). Primii bani adevărați i-am câștigat la 19 ani, la filmul Reconstituirea. Ne-au lipsit banii (n.r în copilărie). La 10 ani, mergeam iarna, pe aproape, prin poiană să patinăm în câte-o băltoacă înghețată. Patinele mele? Două bucăți de sârmă, groase, îndoite, de la vârf, la călcâi. Copiii mei nu duc grija zilei de mâine”, a dezvăluit George Mihăiță.

Ar vrea mai mult timp alături de familie

Actorul recunoaște că filmările pentru „Clanul” îi iau foarte mult din timpul alături de familie și oamenii dragi, lucru pe care îl regretă. Spune că și-ar dori să stea mai mult acasă, cu nepoții, cărora să le dea un model demn de urmat. În încercarea de a îmbina utilul cu plăcutul, George Mihăiță sau „bunacu Geacă” și-a luat unul dintre nepoți pe platoul de filmare.

„Trec la regrete, când e vorba de copii și nepoți, faptul că n-am avut și, din păcate, nu am timp cât mi-aș dori, pentru ei. Vă dau un exemplu: de un an de zile CLANUL mă stoarce de energie. Cele 7,8 ore pe zi (când nu am filmare) mă epuizează. E o plăcere dureroasă. N-am să uit că de ziua nepotului, n-am fost cu el. L-am luat la o zi de filmare. O infimă recompensă. Pentru nepotul meu, Marc, nu sunt bunicu’ Gică… sunt BUNACU GEACĂ. Vreau ca și copiii și nepoții să rămână cu imaginea unui tată – bunic, exemplu de comportament”, a mai spus marele actor.