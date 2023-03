Theo Rose, noi dezvăluiri despre filmările pentru serialul „Clanul”: „Nu e cum mi-am imaginat eu”

Theo Rose și Anghel Damian vor deveni pentru prima oară părinți, peste aproape două luni. Artista a pus stop filmărilor pentru serialul „Clanul”, urmând să revină pe platouri în această vară.

Theo Rose a fost surprinsă joi cu un buchet mare de flori și a fost felicitată pentru munca și devotamentul de care a dat dovadă.

„Mulțumesc! Am terminat sezonul doi! Dacă primul sezon nu știu cum a trecut, că am fost căpiată, ziua filmam, noaptea cântam, ce putea să se întâmple în sezonul doi, ca să îl întreacă pe primul? La sezonul trei nu o să mă gândesc. Dacă așa funcționează lucrurile e grav. Doamne, începutul de sezon cu începutul de sarcină în același timp, cu grețurile, cu hormonii, nervii pe mine cât casa, m-am aricit, după care m-am liniștit brusc.

A trecut repede timpul, sunt în aproape luna a șaptea de sarcină și mai am două luni și nasc. Din august mă întorc la filmări cu copilul după mine”, a spus Theo Rose pe Instagram.

Theo Rose a mărturisit că în ultimele săptămâni au fost copleșitoare, confruntându-se cu oboseala și nopțile nedormite.

Ea a mai povestit că la un moment dat, în timpul filmărilor a cedat și a început să plângă.

„Am o viață… Azi noapte n-am închis un ochi, copilul meu nu știu ce a avut. Poate să înceapă o serie de crize direct din burtă, întrebare pentru «parentologi». Voiam să vă povestesc, la opt am venit pe platoul de filmare, am filmat o secvență pe care nu o aveam în scenariu așa mult plâns, dar de oboseală și de rău ce îmi era am plâns cu o poftă, de mila mea am plâns.

Păcat că o să vedeți secvențele astea abia în sezonul 3, mie îmi trebuiau două sezoane doar de probă. Nu e nici cu actoria asta cum mi-am imaginat eu”, a spus Theo Rose pe rețelele de socializare.

De asemenea, artista a povestit cum a ales numele băiețelului.

„Da, m-am întrebat foarte mult timp cum aleg părinții numele copiilor lor, pentru că mi se pare un aspect important, având în vedere faptul că știi foarte puține lucruri despre copilul tău în momentul în care îi alegi niște nume pe care el o să le poarte în spate pentru tot restul vieții. Eram curioasă de cum se întâmplă chestia asta. Inițial, noi am crezut că avem fetiță, pentru că pe vremea cu anxietatea mea, încercând să mă vindec, am mers la tot felul de terapii speciale și vreo doi terapeuți mi-au spus că eu o să fiu mamă de fete, pentru că am această energie masculină care trebuie echilibrată cu cea feminină și că am nevoie de niște prezențe feminine care să îmi înmoaie sufletul și energia”, a mărturisit artista.