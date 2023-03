Maria Obretin, în „Clanul“. Ce rol va interpreta: „E o bucurie!“ FOTO

Îndrăgita actriță, care a mai jucat în serialul „Vlad“, de la Pro TV, revine în „Clanul“ cu un rol total diferit de ce a făcut până acum.

Maria Obretin se alătură distribuției serialului „Clanul“ și va putea fi urmărită în episodul transmis la Pro TV în această duminică, de la ora 20.00. Actrița va interpreta rolul Sofiei, soția mafiotului Sandu Constănțeanu, care a încercat să-l omoare pe Bebe Măcelaru, dar care a sfârșit tragic.

„Rolul meu este cel al unei femei foarte puternice, o femeie mișto. E un rol interesant și mă bucur că fac parte din această echipă de profesioniști. E un serial foarte bine făcut și chiar e o bucurie să faci parte din el. A fost greu că a fost foarte frig la filmări, pentru că am filmat mult iarna. În rest, din fericire, am parteneri atenți și generoși cu care am lucrat foarte bine și care m-au ajutat“, a declarat actrița pentru Click.

În episodul de duminică din „Clanul“ lucrurile se complică și toți au câte ceva de rezolvat. David va fi față în față cu Ciomag, Luminița o va căuta pe Vera, iar soția lui Constănțeanu, Sofia – personaj interpretat de Maria Obretin, va trimite pe cineva acasă la Bebe. Iulică și Pelicanu vor avea și ei strategia lor, cu Afganu.

→ Imaginea 1/5: Maria Obretin Clanul Foto Pro TV jpg

David face investigații pe cont propriu și se va întâlni cu Ciomag, omul care i-a distrus copilăria și pe care îl credea mort. „Ce tupeu ai pus pe tine, copile!! Ăsta nu de la mine l-ai învățat. Cred că l-ai luat de la profesorul care l-ai avut după. Și care-l ai și acum. Și tu, și aialaltă. Că el v-a învățat pe amândoi să mușcați mâna care a avut grijă de voi. Eu v-am format și a fost ușor de el să-și facă treaba. Dar vorba aia, nu se compară 7 ani din parc cu 13 de belșug, la vilă”.

Luminița o va căuta pe Vera pentru a o confrunta: „Să bagi bine la cap: tac-tu mi-a distrus viața. Mi-a lăsat copiii fără tată și, după, mi i-a luat și pe ei. Ești fata lui care îl speli în fața legii de toate crimele și păcatele. Fii atentă aici, ce spun eu: să nu mai ridici coada pe lângă băiatul meu, ai auzit? Ia-ți labele de pe băiatul meu, găsește unul ca tine și lasă-l pe el în pace că, dacă nu, te omor!“. Cum va reacționa fata lui Bebe la aceste amenințări, aflăm duminică.

Sofia, soția lui Constănțeanu, vrea să intre în afaceri cu Bebe, însă lucrurile vor lua o întorsătură neașteptată când femeia va primi un mesaj de la Pelicanu. Ce se va întâmpla între clanuri, telespectatorii pot aflat duminică, de la 20:00. Serialul poate fi urmărit, în avans, pe Voyo.