George Mihăiță, despre transformarea în interlopul din serialul „Clanul”: „Eram aproape de leşin”

În ajunul lansării celui de-al doilea sezon al serialului „Clanul” de la PRO TV, care revine din 19 februarie, de la ora 20.00, reporterii Click! au stat de vorbă cu actorul George Mihăiţă (74 de ani), interpretul unuia dintre personajele principale, Tătuţu Bebe Măcelaru.

Care a fost cea mai grea scenă pe care aţi filmat-o în primul sezon?

Am avut o scenă foarte grea în care ţipam la ai mei. Ţipam la membrii clanului. Şi am repetat de atâtea ori, încât eram aproape de leşin.

Personajul pe care l-aţi conturat în „Clanul” este foarte îndrăgit de public. Se întâmplă că vă oprească lumea pe stradă?

Da. Mi-a zis un domn, odată: „Domnule, dumneata, la cimitir, o să pleci, Tătuţu”. Sau o doamnă mi-a zis: „Dumneavoastră, pentru noi, în rolul ăsta, sunteţi imigrant. Vorbiţi altă limbă”.

La cât de mult vă solicită filmările pentru acest serial, mai aveţi timp pentru dumneavoastră?

Puţin. Timpul pentru mine este atunci când citesc şi învăţ. Ăsta e timpul meu. Bucuria mare este când laşi ceva în urma ta. Ăsta e timp pentru mine: să învăţ.

Sunteţi printre oamenii care lasă ceva...

Tocmai. Şi pentru asta trebuie multă, multă muncă.

George Mihăiţă: „Nepotul meu a lucrat în televiziune"

Aveţi timp de vacanţe?

În plin sezon, prefer să învăţ câteva scene, într-o săptămână, ca să fiu foarte bun atunci când ajung pe platourile de filmare.

Şi soţia dumneavoastră este actriţă, nu?

Da, Delia Seceleanu (50 de ani, n.r.).

Şi jucaţi împreună?

Acum, nu. Am jucat împreună, până de curând, în „Revizorul”. Am jucat şi într-un alt spectacol, „Clinica”. Dar, acum, eu mai am doar două spectacole la Teatrul de Comedie, „Fierarii” şi „Desculţ în parc”.

Apropo de soţie. Aveţi şi dumneavoastră propriul „clan”, o familie mare, aveţi şi un nepot, Cosmin...

Da, nepotul meu a lucrat în televiziune, iar iubita lui este prezentatoare la PRO TV (Ramona Păun, n.r.).

Citiți interviul integral în Click!