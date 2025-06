Legendarul roker Roger Daltrey, numit cavaler de regele Charles. Ceilalţi doi înnobilaţi - un actor premiat cu Oscar şi un celebru fotbalist

Trei figuri emblematice ale culturii britanice au fost înnobilate de regele Charles al III-lea sâmbătă, primind titlul de cavaler (Sir).

Trei personalități marcante din muzică, film și sport au fost incluse în lista anuală de onoruri regale, publicată cu ocazia zilei oficiale de naștere a regelui Charles al III-lea. Este vorba despre Roger Daltrey, legendarul solist al trupei The Who, actorul Gary Oldman, laureat cu Premiul Oscar, și fostul căpitan al naționalei de fotbal a Angliei, David Beckham, care au fost numiți cavaleri de regele Charles, pentru contribuțiile remarcabile aduse în domeniile lor de activitate și implicarea în activități caritabile, potrivit The Guardian.

„Este un vis devenit realitate pentru mine”

Roger Daltrey, în vârstă de 81 de ani, a primit titlul de cavaler pentru devotamentul său față de cauzele umanitare, de 25 de ani el fiind patronul Teenage Cancer Trust, o organizație dedicată sprijinirii tinerilor bolnavi de cancer. Artistul organizează anual o serie de concerte caritabile la Royal Albert Hall, iar această distincție vine ca o recunoaștere a eforturilor constante depuse în sprijinul tinerilor pacienți.

„Este un vis devenit realitate pentru mine, dar este un vis cu atât mai special cu cât caritatea înseamnă atât de mult pentru mine”, a declarat Roger Daltrey, adăugând cu umor că va sărbători „cu o sticlă de vin ieftin”. Artistul a subliniat că se simte „foarte onorat” să primească această recunoaștere pentru activitatea sa în domeniul caritabil și în muzică.

De asemenea, Gary Oldman, în vârstă de 67 de ani, a fost distins cu titlul de cavaler pentru contribuțiile sale la teatru. Actorul britanic a fost recompensat cu Premiul Oscar în 2018 pentru rolul său din filmul „Darkest Hour”, în care l-a interpretat pe Winston Churchill, una dintre cele mai apreciate prestații din cariera sa.

„Nu mi-aș fi imaginat niciodată că voi primi o asemenea onoare”

Lista regală l-a inclus și pe David Beckham, în vârstă de 50 de ani, fost internațional englez și un simbol al sportului cu balonul rotund. Titlul de cavaler i-a fost acordat pentru activitatea sa sportivă și implicarea în acțiuni umanitare. Beckham a îmbrăcat tricoul naționalei Angliei în 115 meciuri și a fost un ambasador al fotbalului englez la nivel internațional. De asemenea, este ambasador al UNICEF și al Fundației King's Foundation.

„Nu mi-aș fi imaginat niciodată că voi primi o asemenea onoare”, a spus Beckham, vizibil emoționat. „Este un moment foarte special pentru mine și pentru familia mea.”

Odată cu această distincție, soția sa, Victoria Beckham, fostă membră a trupei Spice Girls, va putea purta titlul de „Lady Beckham”, în conformitate cu eticheta nobiliară britanică.

Ceremonia oficială de acordare a titlurilor are loc în mod tradițional în ziua de Anul Nou sau de ziua oficială a suveranului. Anul acesta, evenimentul a fost programat pentru sâmbătă, 14 iunie, când Marea Britanie marchează ziua de naștere a regelui Charles al III-lea.

Parada de ziua de naștere a suveranului

Deşi Regele Charles este născut pe 14 noiembrie, a avea două zile de naștere este o tradiție de lungă durată pentru familia regală a Marii Britanii. De pildă, regina Elisabeta a II-a s-a născut în 1926, la 21 aprilie, dar o „celebrare oficială a zilei de naștere” avea loc de obicei în iunie, sub forma unei parade numite Trooping the Colour .

Tradiția britanică numită „Trooping the Colour” își are originile în anul 1748. Acest eveniment ceremonial are loc anual pe Horse Guards Parade din Londra și este organizat de regimentele Diviziei Household, cu scopul de a marca ziua oficială de naștere a monarhului Regatului Unit. Parada mai este cunoscută și sub denumirea de „Parada de ziua de naștere a suveranului”.

Potrivit Royal Museums Greenwich, inițiativa i-a aparținut regelui George al II-lea, care, deoarece ziua sa de naștere reală era în luna noiembrie, o perioadă cu vreme rece și capricioasă, a decis să o sărbătorească simbolic vara, în același timp cu parada militară anuală. Astfel, în 1748 s-a stabilit ca această ceremonie militară să devină momentul festiv prin care se celebrează oficial ziua de naștere a suveranului britanic, indiferent de data reală a nașterii.

Această tradiție a fost preluată de fiecare monarh de atunci încoace, inclusiv de regele Charles al III-lea.