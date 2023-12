Kim Basinger împlinește 70 de ani: iubirile pasionale ale actriței. Ce roluri i-au adus celebritatea VIDEO

Actriță și fost model, Kim Basinger a devenit celebră datorită rolurilor în filme precum Batman, L.A. Confidential și 9 1/2 Weeks. Vedeta premiată cu Oscar a avut o carieră excepțională, precum și o viață personală fascinantă. Astăzi, vedeta de la Hollywood împlinește 70 de ani.

Începuturile carierei de model

Kim a fost dansatoare de balet și majoretă în adolescență și a câștigat titlul de Athens Junior Miss în cadrul unui concurs de Miss Scholarship Pageant, relatează revista Hello!

Ulterior, a devenit model la Ford Modelling Agency și a apărut pe coperta albumului trupei Survivor, precum și în numeroase reclame. În ciuda succesului ei, a recunoscut că nu era o fană a acestei meserii. Ea a spus: "A fost foarte greu să trec de la o angajare la alta și să mă confrunt mereu cu felul în care arătam. Nu am putut suporta. Simțeam că mă sufoc".

În cele din urmă, a renunțat la modeling pentru a se dedica actoriei și a avut un rol important în filmele James Bond, Never Say Never Again, unde a jucat rolul lui Domino Petachi.

Cele două căsnicii

Kim a fost căsătorită de două ori, o dată cu artistul de machiaj Ron Snyder-Britton în 1980, pe care l-a cunoscut în timp ce filma Hard Country, și a doua oară în 1990 cu Alec Baldwin.

Kim și Ron au fost împreună timp de nouă ani și au divorțat în 1989. Potrivit memoriilor acestuia, chiar el a descoperit că actrița avea o aventură cu actorul Richard Gere în 1986, după ce a găsit scrisori de dragoste, și a urmărit-o până la un restaurant unde i-ar fi văzut sărutându-se. Cei doi și-au rezolvat problemele înainte de a se despărți, câțiva ani mai târziu. Kim a plătit 9.000 de dolari lunar drept pensie alimentară timp de opt ani.

Relațiile lui Kim după prima căsătorie

În acea perioadă, producătorul Batman, Jon Peters, a susținut că a avut o aventură cu Kim, explicând pentru The Hollywood Reporter: "Kim avea un soț care era abuziv. Într-o zi, eu l-am apucat pe el, iar ea s-a legat de mine pentru că am protejat-o. Am devenit prieteni și am ajuns să avem o mare aventură.

"Michael Keaton a avut ochi pentru Kim Basinger. Îmi amintesc că s-a supărat pe mine când eu și ea ne-am cuplat. Se simțea respins pentru că el era vedeta. El este Batman. Da. Eram un stilist care știa să vorbească cu femeile. Am locuit împreună pe platou. Ea m-a ajutat să scriu actul al treilea."

Relația cu Prince

După relația cu Jon Peters, Kim s-a întâlnit cu Prince, precum și cu creatorul de modă Alexio Gandara și cu antrenorul Phil Walsh.

După moartea lui Prince, în 2016, ea a declarat pentru Daily Beast: "M-am bucurat de acea perioadă din viața mea. A fost un moment cu adevărat special și am amintiri minunate”.

Căsătoria cu Alec Baldwin

Kim l-a întâlnit pe cel de-al doilea soț al ei, actorul Alec Baldwin, în 1990, când s-au cunoscut pe platoul de filmare al filmului The Marrying Man și au mai jucat împreună în The Getaway și The Simpsons. De asemenea, în 1995 s-a născut fiica lor, Ireland. Cuplul s-a despărțit în 2000, iar divorțul s-a finalizat în 2002.

De atunci, Alec a vorbit pe larg despre despărțirea lor acră, scriind în cartea sa de memorii, A Promise to Ourselves, că a trecut "prin cele mai grave litigii de divorț", detaliind dificultățile cu care s-a confruntat în lupta cu vedeta pentru divorț și custodie.

„Alec este un amuzant”

Kim s-a alăturat fiicei sale, Ireland, la The Red Table Talk în aprilie 2022 pentru a discuta despre despărțirea lor, explicând: "Ochi pentru ochi? Nu, nu a fost așa - Alec este un amuzant. Suntem bine și ne înțelegem cu toții, mă rog. Dar el a fost - dar el este o provocare. Am avut provocările noastre. Și nu cred că Alec era disponibil din punct de vedere emoțional sau mental pentru o astfel de discuție. Alec, știți, funcționează într-un mod foarte diferit în viața lui."

În prezent, Kim are acum o relație cu hairstylistul Mitch Stone, pe care l-a întâlnit în 2014.