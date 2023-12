Ramona Bădescu, mai fericită ca niciodată la cei 55 de ani pe care i-a împlinit recent: „El este viața mea”

Actrița Ramona Bădescu este mai fericită ca niciodată. La cei 55 de ani pe care i-a împlinit recent, românca se declară pe deplin împlinită, în special datorită fiului său, în vîrstă de 4 ani. Despre Ignazio spune că i-a schimbat total viața.

„Acum pe primul loc este el, fiul meu, apoi, bineînțeles, Fabio și mama. Dar Ignazio este miracolul vieții mele și pe zi ce trece îi sorb momentele și cuvintele pe care le spune, zâmbetul, problemele de zi cu zi, marmelada din dovleac pe care făcut-o și mi-a adus-o acasă de la grădiniță. El este viața și sufletul meu și pentru el aș face orice!”, a declarat artista pentru click.ro.

Despre planurile sale de viitor, actrița a mărturisit că își dorește cât mai multe proiecte pe plan cultural, social, dar în politică. Pe 1 Decembrie, în cadrul Congresului Extraordinar de la Alba Iulia, Ramona Bădescu s-a alăturat echipei AUR, despre care spune că „îmi doresc să facem lucruri frumoase împreună”.

Secretele siluetei de manechin a Ramonei Bădescu. Câte ore petrece zilnic la sală

Sportul și alimentația atent aleasă o fac pe actrița și cântăreața stabilită de mai bine de 30 de ani în Italia, la Roma, să arate într-o formă de invidiat. Și dacă tot a crescut băiețelul, micuțul Ignazio, și este pe parcursul zilei la grădiniță, Ramona Bădescu își ocupă prima parte a zilei cu mersul la sală pentru tonifiere și întreținere.

„Am început să merg la sală aproape zilnic, pentru că am mai mult timp dimineața, de când Ignazio merge la grădiniță. Am noroc că sala de sport e lângă mine și mă mobilizez repede. Eu nu vreau să slăbesc! Vreau să mă tonific, să cresc în greutate, dar în mușchi. Iar asta înseamnă că trebuie să scad lichidele și să cresc masa musculară, ceea ce mă va face să cântăresc mai mult, dar, uitându-mă în oglindă mă voi simți mai tonică, având în vedere că organismul se transformă în timp. Și eu trebuie să țin pasul cu timpul, așa că de aceea antrenamentele Flexibility & Postural, căci sunt lecții care mă ajută să alungesc musculatura după ce fac sală”, spunea Ramona Bădescu la începutul acestui an.