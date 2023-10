John Lennon, cuvinte dureroase despre fiii săi: „S-au născut dintr-o sticlă de whiskey într-o seară de sâmbătă” VIDEO

Cei doi fii ai muzicianului John Lennon, care astăzi ar fi împlinit 83 de ani, au urmat cariera artistică a celebrului lor tată. Atât Julian, cât şi Sean sunt artişti talentaţi şi renumiţi.

Julian Lennon s-a născut la 8 aprilie 1963, la Liverpool, Marea Britanie. Este fiul din prima căsătorie a lui John Lennon, fondator al trupei The Beatles, cu Cynthia Powell. Se presupune că Julian l-a inspirat pe tatăl său în compunerea unora dintre cântece - "Lucy in the Sky with Diamonds", "Good Night", potrivit site-ului www.thefamouspeople.com.

Sean Lennon s-a născut la 9 octombrie 1975, la New York, fiind fiul lui John Lennon din căsătoria cu Yoko Ono. Este actor, compozitor şi cântăreţ, fiind cunoscut pentru albumele sale "Into the Sun" şi "Friendly Fire". A apărut recitând pe albumul mamei din 1981, "Season of Glass". Apoi a continuat să apară pe fiecare album al lui Yoko Ono, cu câte un single - "It's Alright", "Onobox", Starpeace".

O viață marcată de două relații

Legendarul membru al trupei Beatles a avut o viaţă marcată de două relaţii: cea cu Cynthia şi cea cu Yoko Ono, fiecare dăruindu-i câte un fiu. Întrebat într-un interviu Playboy despre copiii lui, artistul a avut la acea vreme un răspuns dureros.

"90% dintre oamenii de pe planeta asta, mai ales cei din cultura occidentală, s-au născut dintr-o sticlă de whiskey într-o seară de sâmbătă, când nu exista nici cea mai mică intenţie de a face un copil. Deci 90% dintre noi suntem nişte accidente. Julian se încadrează în această majoritate, asemenea mie şi aproape tuturora. Sean, în schimb, este un copil planificat, dar asta nu înseamnă că pe Julian îl iubesc mai puţin", a declarat atunci John. Un răspuns care a trasat o diferenţă clară între fii - şi care s-a văzut şi ulterior, în testament.

John şi-a lăsat toată averea lui Yoko Ono şi fiului Sean - excluzându-l pe Julian. Ceea ce l-a forţat pe cel din urmă la o bătălie în instanţă cu Yoko pentru o parte din moştenirea tatălui, un proces în urma căruia i s-a dat o sumă de bani nedezvăluită, scrie okmagazin.ro.

Un autograf și 4 gloanțe

John Lennon s-a născut la Liverpool, la 9 octombrie 1940. A urmat Doverdale Primary School, Quarrybank High School şi Liverpool Art School (chitară, orgă şi armonică). A urmat cursurile de Belles Artes din oraşul său şi aici a cunoscut-o pe Cynthia Powell, care mai târziu va deveni soţia sa. A făcut parte din numeroase grupuri, cum au fost: The Quarry Men, Johnny & The Moondogs şi John & The Silver Beetles, în acestea fiind acompaniat de colegi de şcoală, printre care şi Stuart Sutcliffe, potrivit site-ului www.bestmusic.ro.

Pe 8 decembrie 1980, John Lennon l-a privit pe criminalul său în ochi şi a văzut un bărbat obişnuit, care-i ceruse un autograf. John n-a ezitat şi i l-a oferit. Câteva ore mai târziu, membrul trupei The Beatles îşi dădea ultima suflare. Fusese împuşcat mortal în timp ce se întorcea în apartamentul său din Nw York, cu soţia sa.