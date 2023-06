Un cântec inedit al trupei The Beatles, creat cu ajutorul inteligenței artificiale, va fi lansat anul acesta

Un cântec inedit al trupei The Beatles, înregistrat cu ajutorul inteligenţei artificiale (AI) pentru a recrea vocea lui John Lennon, va fi lansat anul acesta, a anunţat Paul McCartney.

Într-un interviu difuzat marţi de BBC, muzicianul legendarei trupe din Liverpool, care urmează să împlinească 81 de ani, a explicat că vocea lui Lennon a fost extrasă de pe o casetă veche şi separată de acompaniamentul muzical pentru a realiza acest nou cântec, potrivit Agerpres.

"Am făcut ceea ce va fi ultima înregistrare Beatles, a fost un demo cu John pe baza căruia am lucrat", a explicat Paul McCartney.

"Tocmai l-am terminat şi va ieşi anul acesta", a adăugat el.

"Am reuşit să extragem vocea lui John şi să o purificăm graţie IA pentru a mixa înregistrarea", a continuat el.

În aprilie 1970, la şase luni după lansarea albumului "Abbey Road" şi cu o lună înainte de cea a "Let it Be", trupa şi-a anunţat despărţire. În cei zece ani în care au cântat împreună, ei au lansat 14 albume bestseller, au vândut circa un miliard de discuri şi au apărut în mai multe filme.