Paul McCartney va publica o carte cu fotografii inedite de la începuturile „Beatlemania“

Paul McCartney va publica la 13 iunie o carte cu imagini inedite, surprinse chiar de el şi găsite în urmă cu doar trei ani în arhivele personale, care documentează începuturile fenomenului The Beatles, relatează EFE, udiscovermusic.com şi NME.



Este vorba despre perioada cuprinsă între sfârşitul anului 1963 şi 1964, scrie Agerpres, care citează sursele amintite.

Cartea, intitulată „1964: Eyes of the Storm", va cuprinde 275 de fotografii realizate cu o cameră de 35 mm în periplul fostei sale trupe prin şase oraşe, de la Liverpool şi Paris la New York, Washington şi Miami, în cadrul primei vizite legendare în SUA a „Celor patru fantastici" care au declanșat Beatlemania - fanatismul din jurul trupei engleze de rock The Beatles.

„Aceasta este propria mea înregistrare a primei noastre mari călătorii, un jurnal fotografic al The Beatles în şase oraşe, începând din Liverpool şi Londra, urmate de Paris - unde John (Lennon, n.a.) şi cu mine fusesem autostopişti cu trei ani în urmă - şi apoi de ceea ce am considerat a fi cel mai important lucru, vizita noastră ca grup în America", a declarat McCartney, potrivit unui comunicat.

Cartea e presărată cu impresii personale despre călătoria sa alături de George Harrison, Ringo Starr şi John Lennon și include, de asemenea, o introducere realizată de Jill Lepore, istoric la Harvard şi eseistă new-yorkeză, precum şi o prefaţă semnată de Nicholas Cullinan, directorul National Portrait Gallery din Londra, dar şi un eseu al curatoarei de artă Rosie Broadley.

Urmează și o expoziție

Fotografiile reunite în cartea lui McCartney vor fi prezentate publicului, în premieră, la o expoziţie intitulată "Paul McCartney. Photographs 1963-64: Eyes of the Storm", ce poate fi vizitată la National Portrait Gallery în perioada 28 iunie - 1 octombrie.