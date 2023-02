Yoko Ono, artista acuzată că a destrămat The Beatles, împlinește 90 de ani VIDEO

Artista și muziciana japonezo-americană Yoko Ono, cunoscută pentru lucrările sale de avangardă, dar mai ales pentru mariajul ei cu John Lennon a împlinit 90 de ani.

Yoko Ono s-a născut la 18 februarie 1933, în Tokyo, Japonia, iar la vârsta de 18 ani, s-a mutat împreună cu familia la New York. Începuse să se afirme în lumea artistică înainte să-l întâlnească pe John Lennon.

A devenit cunoscută după căsătoria cu producătorul Anthony Cox, acesta finanţându-i evenimentele de artă conceptuală interactivă, la începutul anilor '60, conform site-ului ro.swashvillage.org, citat de Agerpres.

Pe John Lennon - fondator al trupei The Beatles - l-a întâlnit în noiembrie 1966 la Londra, iar în martie 1969 s-au căsătorit.

Au colaborat la proiecte de artă, film şi muzică şi au devenit celebri ca un cuplu pentru seria lor de evenimente prin care promovau pacea mondială, potrivit ro.millennivm.org.

Primul album al duo-ului John Lennon-Yoko Ono a fost „Unfinished Music No. 1: Two Virgins”, urmat de o piesă experimentală „Revolution 9” pe „The White Album”. Ulterior au lansat „Unfinished Music No. 2: Life with the Lions” şi „The Wedding Album”.

În 1969, cei doi şi-au alcătuit propria trupă, Plastic Ono Band, şi au lansat albumul „Live Peace in Toronto 1969”. Un an mai târziu, Ono a înregistrat primul ei album solo „Yoko Ono/Plastic Ono Band”, care a fost clasat pe locul 182 în topurile din SUA.

Ulterior, Yoko a lansat un dublu album - „Fly” -, urmat de „Sometime in New York City” (1972), „Feeling the Space” şi „Approximately Infinite Universe” (1973).

În 1975 s-a născut fiul cuplului, Sean. O perioadă, Lennon a renunţat la proiectele muzicale pentru a se ocupa de Sean, iar când a revenit în lumina reflectoarelor, în 1980, a murit împuşcat de Mark David Chapman.

Yoko Ono este văzută de mulți dintre fanii lui John Lennon ca fiind principalul motiv pentru care The Beatles s-au despărțit.

Andy Peebles, fost realizator de programe radio la BBC Radio One spunea, într-un interviu, că Yoko Ono l-a manipulat pe John Lennon de dragul profitului comercial, subliniind că piesa „Starting Over“, din decembrie 1980, a fost doar un exerciţiu fals de promovare, conceput pentru a-l relansa pe Lennon, după o absenţă de cinci ani.

După moartea lui John Lennon, Yoko Ono a lansat albumele „Season of Glass”, în 1981, şi „It's Alright (I See Rainbows)”, în 1982, potrivit thefamouspeople.com.

„Every Man Has a Woman”, „Milk and Honey”, „Starpeace”, sunt doar câteva titluri din discografia ei, înainte de a reveni la arta vizuală.

Pe Broadway a debutat cu muzicalul „New York Rock” în 1994, urmat de reeditarea albumelor ei solo pe CD de către Rykodisc Records în 1997.

Cartea sa „Grapefruit” apărută în 1964 - o paradigmă a artei ei abstracte - a ilustrat numeroase situaţii ciudate care trebuiau completate de cititor. Continuarea acesteia - „Acorn” - a fost lansată în 2013.

Yoko Ono a continuat organizarea unor evenimente prin care onora memoria lui John Lennon.

A revenit la muzică în anii 2000, înregistrând diverse albume, precum „Blueprint for a Sunrise”, „Walking on Thin Ice (Remixes)”, „Yes, I'm a Witch”, „Between My Head and the Sky” şi „Yokokimthurston”, care au intrat în topurile muzicale. Autobiografia „Memories of John Lennon” a fost lansată în 2005.

Artista s-a bucurat de un interes special al publicului faţă de operele sale de artă într-o expoziţie specială de la Muzeul de Artă Modernă din New York, în 2015. Expoziţia a inclus peste 100 de lucrări ale lui Ono din 1960 până în 1971, scrie site-ul ro.millennivm.org.

Yoko Ono a primit, de-a lungul anilor, numeroase premii şi distincţii.

În 2017, starea ei de sănătate a început să se înrăutăţească. La unul dintre evenimente a apărut împinsă în scaunul cu rotile de fiul ei, Sean Lennon. Publicul a fost atunci şocat să o vadă pe Yoko aşa.

„Am învăţat atât de multe de când am această boală”, a spus ea atunci, fără să spună de ce boală suferea, însă surse apropiate văduvei lui Lennon arătau că are nevoie de ajutor şi îngrijire 24 h din 24 și că părăseşte extrem de rar locuinţa sa din New York.